Житель Хакасии предстанет перед судом за уклонение от административного надзора

Мужчина признался, что не хотел приходить в полицию из-за депрессии и запоя.

Как сообщает пресс-служба МВД по РХ, в отношении жителя Черногорска после тюрьмы был установлен административный надзор на 5 лет и ряд других ограничений. Первое время мужчина исполнял возложенные на него обязательства, но затем самовольно уехал, несколько раз сменил адрес, перестал ходить на отметки. Полиция объявила его в розыск. Когда мужчину задержали, он признался, что начал ежедневно выпивать и стал безразличен к последствиям своего поведения.

За уклонение от надзора в отношении жителя Черногорска было возбуждено уголовное дело. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







