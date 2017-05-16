Жителям Хакасии покажут театральные постановки на английском, немецком, китайском и испанском

Главная библиотека республики приглашает всех желающих на вечер иностранных языков «Языковая мозаика». На мероприятии участники получат информацию о языковых проектах, курсах и программах, существующих в Абакане.

Отдел литературы на иностранных языках Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова приглашает на вечер «Языковая мозаика», приуроченный к Всероссийскому дню библиотек.

Гостям покажут театральные постановки, песни, стихи на английском, немецком, французском, испанском, польском, китайском, корейском языках. Участник вечера потренируются в написании иероглифов, попробуют силы в китайской фонетике, а опытные преподаватели проведут увлекательнейшие презентациии иностранных языков. Гости услышат мелодику языка, познакомятся с его самыми интересными сторонами и узнают любопытные факты из истории и культуры стран.

«Языковая мозаика» пройдёт 26 мая в 18:00, в отделе литературы на иностранных языках (5-й этаж). Вход свободный.

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