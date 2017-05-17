20 мая в Абакане будет дан старт городским оздоровительным забегам

В «марафоне» «Стартуют все!» уже в 16-й раз сможет принять участие любой желающий.

Как сообщили сегодня, 17 мая, на пресс-конференции в администрации Абакана, торжественное открытие городских легкоатлетических забегов пройдёт на площади административного здания спорткомплекса «Абакан». Начало в 12.00.

Последующие забеги будут проводиться с 10 до 13 часов там же, в Зоне отдыха. Так, 28 мая праздник спорта пройдёт в рамках спортивно-социального проекта «Зелёный марафон». Третий забег будет приурочен ко Дню защиты детей (3 июня). Четвёртый забег, посвящённый Дню России, проведут 10 июня, пятый – 17-го, шестой – 24 июня (в День молодёжи). В августе попытать счастья на беговой дорожке можно будет 5-го и 12-го числа. Финальный забег пройдёт в рамках празднования Дня города 19 августа. Именно в этот день все те, кто принимал участие в восьми забегах, смогут претендовать на ценные призы, среди которых два велосипеда – взрослый и детский.

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