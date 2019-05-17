7 актеров, погибших во время съемок

Мы восторгаемся актерами, которые мастерски выполняют сложные трюки. В наиболее опасных моментах основных актёров часто заменяют профессиональные каскадёры, однако иногда артисты настаивают на самостоятельной работе во всех без исключения сценах.

Но иногда актёрам приходится платить самую высокую цену за возможность сниматься без дублёров. В нашем обзоре отечественные актёры, которые погибли на съёмочной площадке.

Андрей Ростоцкий

Сын Станислава Ростоцкого и Нины Меньшиковой был не только актёром, но ещё каскадёром и постановщиком трюков. Он был очень талантлив и работал всегда аккуратно, заранее просчитывал возможные опасности, во время работы был собран и сосредоточен. И погиб во время съёмок фильма «Моя граница», в котором он выступал в качестве режиссёра.

Андрей Ростоцкий при выборе натуры для съемок очередной сцены фильма сорвался со скалы у водопада «Девичьи слёзы» в районе горнолыжного курорта «Красная поляна». 30-метровая скала не оставляла шансов на выживание. Актёр и режиссёр получил множество травм, в том числе и черепно-мозговую. Андрей Ростоцкий скончался на операционном столе.

Евгений Урбанский

Творческая биография актёра была очень яркой. Евгений Урбанский после окончания Школы-студии МХАТ был принят в труппу театра Станиславского. На театральной сцене играл иногда по 28 спектаклей в месяц. Удачным был и дебют актёра в кино. Он дебютировал в фильме Юрия Райзмана «Коммунист» и мгновенно стал одним из самых популярных и узнаваемых актёров страны. Позже Евгений Урбанский снимался у Григория Чухрая, Андрея Кончаловского, Василия Ордынского и у других режиссёров.

Во время работы над фильмом Алексея Салтыкова «Директор» Евгений Урбанский должен был в кадре пронестись через барханы и обогнать автоколонну. Первый дубль показался второму режиссёру не совсем эффектным, и он предложил переснять сцену. Евгений Урбанский поддержал режиссёра и снова сел за руль машины. В этот раз своеобразный «полёт» на автомобиле через барханы оказался неудачным. Машина перевернулась, актёр получил множество травм. До больницы его не довезли. Ему было всего 33 года.

Александр Чекаевский

Александр Чекаевский был одним из самых востребованных актёров в Ленинградском театре имени Пушкина. Помимо службы в театре актёр снимался в кино и, по воспоминаниям коллег, был очень талантлив. В 1963 году во время съёмок фильма «Гамлет» режиссёра Григория Козинцева попал под поезд и мгновенно погиб.

Инна Бурдученко

Съёмки в картине «Цветок на камне» должны были стать второй работой в кино для молодой талантливой актрисы Инны Бурдученко. Героиня Инны должна была вынести знамя из горящего здания. Но в какой-то момент деревянный горящий барак обрушился на молодую актрису. Из огня её вытащил простой шахтёр Сергей Иванов, который сам получил множественные ожоги.

Инну привезли в ожоговый центр в Донецк (съёмки проходили в шахтерском крае). 15 суток врачи боролись за жизнь молодой актрисы, а многочисленные доноры безвозмездно сдавали для девушки кровь и кожу. Спасти Инну Бурдученко, которая к тому же находилась на третьем месяце беременности, не удалось. Режиссёра картины «Цветок на камне» осудили на два года за смерть актрисы.



Микаэла Дроздовская

Актриса, снявшаяся в «Мимино» и «Добровольцах», «Беге» и «Семи няньках», была популярна и любима зрителями и режиссёрами. Она могла бы сыграть ещё множество ярких ролей, однако несчастный случай на съёмках в Орджоникидзе унёс жизнь талантливой актрисы.

Когда вся съёмочная группа уехала в город, актриса осталась одна в доме, где жили киношники. Стоял ноябрь, было уже довольно холодно, а дом не отапливался. Микаэла надеялась согреться с помощью осветительных приборов, однако не подумала о том, что высокая температура от ламп может стать причиной пожара. Актриса проснулась, когда загорелось одеяло, сползшее на один из прожекторов, однако выбраться из огня самостоятельно уже не могла из-за отравления угарным газом. При открытии двери огонь стал распространяться ещё стремительнее из-за сквозняка. Получившую сильнейшие ожоги актрису экстренно отправили в Москву, но даже лучшие специалисты страны оказались не в силах спасти жизнь Микаэлы Дроздовской.

Юрий Гусев

Замечательный актёр далеко не сразу нашёл своё призвание. Он успел окончить электромеханический техникум, отслужить в армии и поработать по специальности в различных научно-исследовательских институтах. В студенческие годы и во время работы Юрий Гусев был активным участником художественной самодеятельности. А затем решил сменить профессию и стать актёром. На его счету около 90 работ в кино, он снимался в фильмах «Вечный зов» и «Долгая дорога в дюнах», «Зимний вечер в Гаграх» и «Возвращение резидента».

Нелепая случайность стала причиной гибели Юрия Гусева в 1991 году на съёмках в Ташкенте. Актёр просто споткнулся и упал, однако настолько неудачно, что получил открытую черепно-мозговую травму, от которой и скончался на месте, пишет kulturologia.ru.

Сергей Бодров-младший

Талантливый актёр и режиссёр погиб в 2002 году во время работы над фильмом «Связной» в Кармадонском ущелье. После окончания съёмочного дня вся группа направлялась в город, когда начался стремительный сход ледника. Лед и камни, двигавшиеся со скоростью около 180 километров в час, в течение короткого времени накрыли всё ущелье. Под 60-метровым слоем остались погребены 125 человек. Вместе с Сергеем Бодровым погибли ещё более 40 человек из его съёмочной группы. Все они числятся пропавшими без вести, тела погибших так и не были найдены.



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