Аэропорты России могут перейти на ручной досмотр пассажиров и багажа

В настоящее время во многих аэропортах России функционирует иностранное оборудование, с помощью которого осуществляется досмотр пассажиров. Срок службы этого оборудования составляет 10 лет. Представители ассоциации «Аэропорт» сообщили о том, что срок службы оборудования во многих воздушных гаванях страны подходит к концу. Однако из-за санкций нет возможности замены, а разработка отечественных аналогов может занять длительное время.

Прекращение использования оборудования повлечет за собой переход на ручной досмотр, в связи с чем могут образоваться очереди. Ассоциация обратилась к Минтрансу России с просьбой разрешить использование устаревшего оборудования.

Rusfact.com