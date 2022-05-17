Аэропорты России могут перейти на ручной досмотр пассажиров и багажа

Russf Май 17, 2022 Интересное

В настоящее время во многих аэропортах России функционирует иностранное оборудование, с помощью которого осуществляется досмотр пассажиров. Срок службы этого оборудования составляет 10 лет. Представители ассоциации «Аэропорт» сообщили о том, что срок службы оборудования во многих воздушных гаванях страны подходит к концу. Однако из-за санкций нет возможности замены, а разработка отечественных аналогов может занять длительное время.

Прекращение использования оборудования повлечет за собой переход на ручной досмотр, в связи с чем могут образоваться очереди. Ассоциация обратилась к Минтрансу России с просьбой разрешить использование устаревшего оборудования.

Rusfact.com

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