Актёры лесов и степей

Сотруднику госкомитета по охране объектов животного мира и окружающей среды РХ Юрию Курочке удаётся знакомить телезрителей с удивительными обитателями хакасской земли.

Фестиваль творчества в республиканском музейно-культурном центре. Идёт трансляция фильма о живой природе. На экране чайки обеляют взмахом крыла голубые просторы неба. Красота. Говорю нашему фотокорреспонденту: «Александр Палыч! Молодцы сотрудники телекомпании National Geographic!» А он возражает: это Юра Курочка молодец. Не верю: уж больно качество изображения хорошее, а ракурсы, а переходы. Слышу за кадром: «Урочище Трёхозёрки». Глядь, в кадре и сам автор Юрий Курочка. Во время съёмок этого мини-фильма он подружился со своими героями — чайками. Пернатые быстро привыкли к тому, что их дом на время стал съёмочной площадкой. Некоторые смельчаки начали с интересом рассматривать видеотехнику, оставленную близ гнёзд.

— Чайки позволяли нам подходить достаточно близко, однако некоторые тревожились, поднимали гам, — автор охотно делится подробностями встречи с белоснежными красавицами.

Юрий Курочка выпустил более 17 передач «Животный мир и природа Хакасии». Этот познавательный цикл вышел на телеканале РТС.

— Сюжеты выпусков просты, каждый посвящён определённому времени года, — рассказывает Юрий. — Например, осень — рёв марала, первые заморозки — зимовка лесных жителей, весенние лучи — токование глухарей…

По словам автора, режиссёра и оператора «Животного мира», сложнее снять волка. В объектив видеокамеры тот попал дважды. Опасных встреч Юрий не боится, зачастую на видеоохоте его сопровождают инспекторы, они вооружены и обучены тому, как действовать во время нападения хищников. Инспекторы Дмитрий и Николай Ивановы, Геннадий Макаров нередко берут режиссёра и оператора в рейды и на биотехнические мероприятия. Они же рассказывают о повадках зверей.

Излюбленное место съёмок Юрия Курочки — усть-бюрская тайга, заказник «Кискачинский». Здесь всё в гармонии с природой. Близ кордона гуляют косули. В тайге можно встретить и медведя, и волка, и рысь, и росомаху, и марала. Сотрудники заказника оборудовали площадку с солонцом. Полакомиться приходят разные животные. При этом они даже не подозревают, что автоматически становятся актёрами. А у Юрия здесь наблюдательный пункт.

— Животные тебя не замечают, потому что ты находишься на пять метров выше солонца, — рассказывает Юрий. — Бывает, весь день просидишь в этой засаде, никто не выходит из тайги. Однажды, лишь начало смеркаться, услышал шорох. Оказалось, стая волков. Они стали выть так громко, что заглушили всё вокруг. Жаль, камера не различила силуэты волков в темноте.

Главное в съёмках фильмов о живой природе — везение и терпение. Не раз мы ходили за глухарём. Птица чуткая. Приходилось ночью выбираться в тайгу, чтобы застать брачные игры чёрных, как смоль, красавцев. Сначала думаешь: вот так удача, птица сидит на дереве и токует, а смотришь в объектив камеры и понимаешь: ночь. Приходится ждать солнца и надеяться, что глухарь тебя не заметит.

Бывают и случайные встречи.

— Еду на рабочей «Ниве», — продолжает рассказ Юрий. — В 10 — 15 метрах передо мной выходят две косули. Встали мордочками друг к другу. Потом вдруг посмотрели на меня. Я достал камеру, снимаю. Они переглянулись, снова посмотрели на меня, вновь переглянулись. Словно говорили друг другу: «Ты знаешь его?» — «Нет». — «И я нет». Развернулись и ускакали.

Оператор в отличие от своих коллег из белорусской телекомпании «AVES» («Птица»), специализирующейся на съёмках фильмов о дикой природе, не маскируется. А вот белорусы вооружаются по полной. Для съёмок болотных птиц видеографы надевают костюм болотной кочки. У Юрия Курочки свои правила — оставить транспорт подальше, чтобы не спугнуть птиц и зверей запахом цивилизации. Автор и сам старается не наводить лишнего шуму. Юрий Курочка ставит перед собой цель не только раскрыть зрителям многообразие нашей природы, но и научить их любить красоту окружающего нас мира.

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«Место действия — Хакасия»

Недавно прошедший в республиканском музейно-культурном центре показ фильмов — победителей конкурса грантов минкультуры РХ открыла премьера «Хакасфильма» «Дикая природа Хакасии». Юрий Курочка и Марина Канадакова работали над документальной лентой больше года.

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