Были бы стены…

А уж цветов в доме Софьи Михайловны и Виктора Яковлевича Песицких не перечесть! Изысканные орхидеи, стеснительные герани, разноцветные бегонии и множество других, названия которых я просто не знаю, цветут здесь всюду — любая горизонтальная поверхность, будь то привычный подоконник или стол, любая скамейка заставлена горшками, в которых яркая зелень украшена пышными букетами разных цветов. Даже небольшая кухонька их нового дома приспособлена под зимний сад, и такая красота в том зимнем саду, видели бы вы!

— Я-то ведь цветочница какая! Когда у нас пожар случился и сгорело всё, я плакала по моим цветам, которые, конечно же, никто и не думал спасать — самим бы выжить. А уж потом, на пепелище — и ведь даже черепков от горшков не осталось, такой был огонь, я плакала и всё их вспоминала. Очень я их люблю. Все знают, лучше подарка мне нет, чем какие-нибудь замысловатые семена или луковицы. Вожусь с ними, как с детками — детки-то выросли, самостоятельно живут, а цветы без нас не могут.

Дом семьи пенсионеров Песицких сгорел в трагический апрельский день 2015 года — в числе 72 других домов Усть-Бюра. Этот посёлок в Усть-Абаканском районе принял на себя тяжёлый удар стихии, отнимавшей не только жильё и имущество, — здоровье и жизни пострадали в том страшном пожаре. И погорельцы, и республика в целом испытали в те дни страшный шок. И главным противошоковым мероприятием уже в первые дни, даже часы после пожара стало действие.

По сути то, что произошло в Хакасии в то время, уже можно назвать беспрецедентным фактом. За баснословно короткое время, всего три месяца, все люди, пострадавшие от пожаров, получили в своё распоряжение новые капитальные дома. Это факт, который просто нельзя оспорить. Как бесспорно и то, что произошло это чудо благодаря неукротимой воле главы Хакасии Виктора Зимина и помощи всей России. В первую очередь — президента.

В то лето мне приходилось бывать в Усть-Бюре, как и в других сёлах и деревнях, где шло строительство. Помню первые фундаменты будущих домов, возникшие на расчищенных после пожара местах очень споро. Уже через полторы недели эти фундаменты стали основой новых стен. Свежие дома вырастали на самом деле очень быстро — этот посёлок стал одним из образцово-показательных как по скорости возведения жилья, так и по его качеству.

Напомним, что строительством домов в Усть-Бюре занималось ООО «Абаканская строительная компания», что дало возможность строить дома для погорельцев из железобетонных конструкций — и это, безусловно, являлось большим плюсом. Помимо этого, компания продолжает курировать отстроенный посёлок и сейчас, занимается ремонтом асфальтовых покрытий, освещения, водопровода. В новых домах живут уже два года — и через две зимы можно подвести определённый итог того, каковы эти строения оказались в эксплуатации, поинтересоваться тем, как живётся в этих домах людям.

Александр Шершнев, заместитель директора АСК:

— Нашей компании было поручено восстановление этого села, и на некоторое время головная часть нашего предприятия буквально переехала в Усть-Бюр. Курировал строительство депутат Верховного Совета Хакасии, председатель комитета по экологии, природным ресурсам и природопользованию Валерий Соболев. На месте приняли решение о том, каким образом, из каких материалов будет вестись строительство.

В мае 2015 года был подготовлен проект, и в конце весны мы уже начали строить здесь дома. Строили из тёплых панелей, по собственной технологии, всё шло в быстром темпе — мы понимали, что людям негде жить. Мы справились по времени, построив за этот период 66 домов разных типов: от 33 квадратных метров до 128-ми. Конечно, в течение первого года в эксплуатации наблюдались некоторые негативные моменты — скажу сразу, их не могло не быть, ведь на то, чтобы люди не оказались без крыши над головой, отводился столь короткий срок. Строениям элементарно требовалась просушка — это понимает даже далёкий от нашей отрасли человек. Но наша компания курировала процесс эксплуатации, исправляла выявляющиеся недостатки.

Мне часто приходится общаться с жителями посёлка — в основном это очень трудолюбивые люди, которые помогали нам строить, занимались отделкой своего будущего жилья, его благоустройством, протапливали помещения, сушили их. Конечно, я выслушиваю мнения людей, живущих в новых домах. В основном жильцы хорошо отзываются о качестве построенных капитальных домов. Впрочем, вы можете счесть меня голословным. Лучше всё же спросить непосредственно у тех, кто здесь живёт.

Так и сделала. Увидела вышедшего за калитку человека и спросила, хорошо ли живётся в новом доме.

— Так а что я вам рассказывать-то буду? Сейчас собаку запру, да заходите и смотрите сами, коли время есть!

Именно так я оказалась в царстве цветов Софьи Михайловны и Виктора Яковлевича Песицких, отведала вкусных-превкусных пирожков, познакомилась с маленьким Тузиком и добродушным (при хозяевах) Дружком и двумя замечательными котами — одним Рыжим, другим — Серым.

— Да хоть где смотрите, — приветствует меня гостеприимная хозяйка. — Хоть в доме, хоть на летней кухне, хоть в бане. И в дровяник можно заглянуть, нам скрывать нечего.

И на самом деле, во дворе всё чисто, аккуратно, ухожено, в огородике ни травинки, готовы клумбы под георгины и другие садовые культуры, поленница — просто произведение дизайнерского искусства. Чувствуется, живут здесь люди неравнодушные, позитивные — живут с удовольствием, радуясь наступившему дню, солнцу на небе, нехитрой работе, близким людям. Просто — радуясь жизни, улыбаясь ей навстречу.

— Кружки-то я навязала и себе, и детям, — говорит Софья Михайловна, видя, что мой взгляд заинтересованно останавливается на пёстром деревенском хендмейде, ковриках, связанных крючком, какие из старой одежды вязала и моя бабушка, и, наверное, все бабушки России. — А что мне зимой делать — сижу, вяжу…

Яркие, как солнышко, коврики радуют глаз. В летней кухне шкворчит сковородка — хозяйка наладилась печь пирожки с луком и яйцом.

— Я, конечно, сразу сказала, что мне летняя кухня нужна, и баня, и туалет во дворе — по-другому мы не привыкли. Сразу мои мужики — муж да сыновья — выстроили всё, как нужно. Теперь и не верится, что быстро так. Про дом сказать? Так дом как дом. Конечно, мы в старом-то прожили 43 года — ну так нет его уже, теперь в этом привыкли.

Софья Михайловна и Виктор Яковлевич прожили в Усть-Бюре всю жизнь, с юности работали в леспромхозе.

— Дедушка в лесу вахтовал, я штукатуром, — улыбается хозяйка. — Троих детей народили, двое сыновей у нас и дочь, все здесь живут, рядом. И горели все вместе — их дома и наш, и новоселье вместе справляли, 12 сентября 2015 года. Дети только себе новую мебель дорогую купили, а мы подешевле — но ведь всё равно всё новое, красивое. Живём… И дом хороший нам построили, спасибо всем, кто принимал участие, удобно нам в нём. А печка так вообще загляденье — с одной истопли дом протапливается. Мы в старом доме много топили, это да. Семь машин дров за зиму уходило. Здесь в три раза меньше расходуем. И у детей так же, хоть у них дома побольше. Так что не слушайте никого — хорошие дома в нашем посёлке построили, кто хозяин нормальный, уже всё подделал, как ему удобно.

Вторит чете пенсионеров Песицких учитель русского языка и литературы поселковой школы Татьяна Солодянкина, также пострадавшая в 2015 году от пожаров.

— Как пережили две зимы в новом доме? Да чудесно пережили. Дом добротный, полы тёплые. У меня две дочери, младшей три года — поэтому для нас важно было и качество полов. Семья довольна — в новом доме всё по своим местам. Просто, насколько это было возможно, мы принимали участие в обустройстве своего дома — подбирали и клеили обои, работали над планировкой, хорошо просушили и протопили дом перед тем, как заехать. У меня хороший дом, и вообще, за два года, считаю, можно уже жилище своё так обустроить, что другие завидовать будут. Не зря же говорится: были бы крыша и стены. Вообще считаю, что Абаканская строительная компания работала в посёлке на совесть — это даже президент России Владимир Путин отметил. Он у нас 25 июня в гостях был. А мне даже руку пожал.

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