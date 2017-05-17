Гормоны щитовидной железы у женщин

Распространено мнение, что женский пол более подвержен изменениям эмоционального состояния за счет более широкого гормонального воздействия на организм по сравнению с эндокринологическими особенностями у мужчин. Даже гормоны щитовидной железы в женском организме могут иметь свои особенности.

Тиреоидные гормоны

Основными гормонами щитовидной железы являются тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3). На их секрецию влияет гормон более высокого ранга – тиреотропный (ТТГ), который образуется в гипофизе. На его образование, в свою очередь, влияет тиреолиберин, исходящий из гипоталамуса. Названные гормоны работают в строгой связке друг с другом по принципу обратной связи.

Когда следует проверить гормоны щитовидной железы?

Одной из особенностей взаимосвязи женского организма с гормонами щитовидной железы является изменение в менструальном цикле. Женщина может обратить внимание на скудные месячные, либо их полное отсутствие (олигоаменорея). Бывают и полностью противоположные ситуации: количество менструальных выделений становится более частым и совсем не укладывается в менструальный цикл.

Помимо этого, могут возникнуть и другие симптомы, такие как раздражительность, тревожность и беспокойство, резкое похудение или набор массы тела за короткий промежуток времени. Все эти изменения приводят к специалисту (это может быть врач общей практики, терапевт или эндокринолог). После консультации возможно назначение анализа крови на содержание тиреотропного гормона и гормонов щитовидной железы (Т3 и Т4).

В чем опасность?

По американским исследованиям от 2016 года, женщины с измененным содержанием ТТГ входят в группу повышенного риска развития болезни Альцгеймера (в народе – слабоумие). Причем, риску подвержены как женщины с повышенным содержанием ТТГ, так и женщины с уровнем тиреотропина меньше нормальных значений.

Также от содержания тиреотропного гормона в организме женщины зависит нормальное протекание беременности. По этой причине анализ ТТГ у женщин проводится еще в первом триместре. Пройти обследование можно на базе диагностического центра: www.cmd-online.ru.

Нормальный уровень ТТГ

Значения тиреотропного гормона могут несколько колебаться в зависимости от пола. Обычно эти колебания более заметны у девочек, а у женщин старше 17 лет нормой является 0,4 – 4,0 мМЕ/л.

При беременности нормальные значения несколько иные:

1 триместр: 0,1 – 2,5;

2 триместр: 0,2 – 3,0;

3 триместр: 0,3 – 3,0.

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