Как могу, как душа говорит

Пожалуй, эту фразу можно считать кредо Клавдии Чебодаевой, учителя хакасского языка и литературы Куйбышевской средней школы. Нынче Клавдия Сергеевна, заслуженный учитель России, стала победителем республиканского конкурса учителей родного языка.

Действо

«Такая она у нас необыкновенная», — с явной гордостью за коллегу сказала директор школы Ольга Чаптыкова. В этом мы убедились, что называется, влёт. Артистична Клавдия Чебодаева действительно необыкновенно. Её урок — театр. И не одного актёра, просто учительница солирует и задаёт-таки жару ребятишкам, которые с удовольствием включаются в эту игру — «говорим по-хакасски». Ведь Клавдия Сергеевна даёт им почувствовать каждое слово, со вкусом пробуя его на смысл, настроение, цвет. Включает в действо историю и искусство, традиции тех, кто рядом, и родная природа здесь не статист. Энергетика зашкаливает, даже из «зрительного зала» понимаешь, что «часка» («счастье») — что-то очень необыкновенное. Учительница на редкость органична: по всему видать, что человек родился в своё время и на своём месте.

И дело тут не в победах на конкурсах (а их было множество, чаще всего, улыбается Клавдия Чебодаева, она занимала вторые места), а… в течении жизни как таковой. Течёт она, жизнь, включая в себя на равных, без особых приоритетов, всё: творчество, работу, семью, конкурсы, общественную жизнь, заботы села, природу, веления сердца… А короче? Любовь. Когда любят не за что-то, а просто за то, что эта жизнь состоялась, причём здесь и сейчас. И эта природа внутреннего мира Клавдии Сергеевны напрямую связана с родным языком.

Свои Данте

— Действительно, — говорит Клавдия Чебодаева, — было время… безвременья, что ли, когда язык и традиции народа официально не то чтобы не признавались, а занимали какое-то из предпоследних мест в том же образовании. Мой замечательный учитель (а я окончила Абаканский педагогический институт) Венедикт Григорьевич Карпов — русский человек, но он сердцем служит нашему народу (сколько у него лекций, книг! Я держу их как настольные). Так вот, он однажды сказал: «Найдутся свои Данте, которые спасут хакасский язык». И время изменилось. К примеру, моя однокурсница, учёный и писатель Лариса Чебодаева считает, что мы — дети природы и язык наш — язык природы. Да любая народность исчезнет — и это станет величайшей потерей для всего человечества. Разные цветы составляют букет Земли. И наша самобытная культура, неотделимая от языка, — цветок в этом букете.

Мы с Клавдией Чебодаевой сделали небольшой экскурс в историю, где реальную, а где — предполагаемую. Реальностью стало возрождение тюркской культуры. Когда-то, во времена древнего хакасского государства, тюркские музыканты играли и пели по всему миру. А сегодня? Достаточно сказать, что тому же Евгению Улугбашеву, как и многим другим, рукоплещут концертные залы Франции, Италии, Финляндии, Бельгии… Но любая река имеет свой исток. И исток этот — род, такой, каким он сложился по причинам отчасти понятным, а отчасти неведомым. Но мы уже начинаем осознавать, что именно род, хранитель традиций, даёт защиту, силу каждому потомку, максимальное раскрытие его души и ума. Ведь и у славян был бог Род.

Мы с мамой

— Я родилась в Хызыл аале, сейчас наша родовая заимка — одна из окраинных улиц Куйбышева. Но мы здесь построили новый дом, здесь живут наши с мужем дети, внуки… Мои папа с мамой честными тружениками были. Мама работала бригадиром строителей, позже по состоянию здоровья стала поваром; была депутатом местного Совета. Но главное, — продолжает Клавдия Чебодаева, — это внутренний мамин мир, которым наполнялась и наша жизнь. Она не мыслила себя без книг, которые мы с волнением обсуждали. Но особое место занимали героические сказания. Вот даже в больницу — мама… почти умирала — попросила их принести. И я обожаю сказания с их тонкими эмоциональными волнами, которые были переданы ещё от бабушки. Я с детства научилась их читать и понимать… К слову, сказание о Хан-Тонисе я люблю на хакасском, но Наталья Ахпашева, наша известная поэтесса, сделала чудесный перевод на русский: она все особенности нашего народа уловила. А ведь это так тонко…

Уроки хакасского

— К сожалению, два часа хакасского языка в неделю (1 — 9-й классы), считаю, недостаточно. Как и часа литературы. К тому же ребятишек, в должной мере владеющих языком, мало. Что внутри чувствуешь — хочется с учениками поделиться, найти таких, которые могли бы сердцем принять и любить это всё. Но тем не менее детям интересно, многие русские любят эти уроки. Мы и диспуты устраиваем, например, надо или нет учить хакасский, нужны ли родовые праздники. Слежу, чтобы и голова, и сердце работали.

Кому-то язык оказался жизненно необходим. Есть у меня выпускники, которые стали артистами национального театра, среди них Алёша Чаптыков, Саша Асочаков. А однажды мой ученик из армии пришёл, торт принёс (после школы мы друг друга не забываем: дети прибегают, обнимают, всё рассказывают, фото целая галерея скопилась). «Спасибо, — говорит, — за хакасский. Я один был такой, кто язык знает, так меня зауважали». Сегодняшняя моя звёздочка — Ваня Чичинин. Он прекрасно владеет языком. Получил Гран-при на республиканском конкурсе «Созвездие юных» — читал поэму на хакасском, и это далеко не единственная его награда… Думаете, так просто? — темпераментно спрашивает Клавдия Сергеевна. — Вышел ребёнок и что-то прочёл? Я уже не про Ваню говорю. Это труд долгий, ведь надо прочувствовать каждое слово... Я как могу, как душа говорит, стараюсь учить.

И изобретательная и неугомонная Клавдия Чебодаева умудряется раздвигать рамки двух-трёх обязательных часов хакасского. Эта брешь в официозе — творчество.

«Смуглянка» и иже с ней

Творчество тоже вызревало в Клавдии с зёрнышка, с детства — не только с молоком матери, но и со всем родственным окружением. Родня по матери — Клара Романовна Тодыкова — сыграла здесь, пожалуй, первую скрипку. Режиссёр, организатор праздников, театра моды, сценарист… Устоять перед этим феерическим миром не представлялось возможным. Особенно когда Клара Романовна приезжала к бабушке Клавы — театр сливался с традициями и фольклором. «А спектакль «Акун» на всю жизнь для меня, как огонь в сердце», — говорит сегодня Клавдия Сергеевна. В результате в лице нашей героини имеем: сценариста, артиста, режиссёра праздников и видеофильмов, певицу, играющую к тому же на баяне и хомысе, автора-исполнителя собственных песен, солистку хора Дома культуры, тахпахчи. И, конечно, победительницу (и лично, и с коллективами) смотров, фестивалей…

И, ближе к теме нашего рассказа, Клавдия Сергеевна почти что профессиональный переводчик на хакасский язык известных песен. В частности, нам она легонько напела знаменитую «Смуглянку» на хакасском. Искренне говорю: здорово! Клавдия написала много песен, стихов (музыку к некоторым сочинил Герман Танбаев). Нынче же Клавдия Сергеевна, думая майскими короткими ночами о роде своём, посвятила песню дедушке по линии Тодыковых — Роману Егоровичу, погибшему в Великую Отечественную («Представляю, как умер он, тревожась о доченьках, и его чудесные каштановые волосы прямо легли…»). И во все эти замечательные мероприятия, праздники, конкурсы активно (наряду со взрослыми) вовлечены школьники; какая замечательная возможность узнавать родной язык, причём так, как надо, через осмысление, через сердце. Вот оно, упомянутое учителем — «это всё так тонко…» А «тонкости» — из традиций.

— Почти не осталось у нас стариков, помнящих традиции устного народного творчества. Сейчас думаю время выкроить, сбегать к нашей тёте Зое Трояковой — мелодии записать. Ведь потом мы с этим на сцену выходим. С ребятишками обряды показываем, свадебные, например...

Клавины жарки

— Я не только хакасский язык, ещё и искусство преподаю. А уж сколько мы с детьми рефератов написали, в том числе и по краеведению. Из Хызыл аала ушло на войну более 70 человек, мы ещё с мамой считали. Есть фамилии, пока не написанные на мемориальных досках, стелах. Будем участвовать в грантах — в любом случае сделаем! Вместе с сельсоветом станем работать. А кому, кроме нас? — убеждена Клавдия Сергеевна.

Никто ребятишек патриотами не воспитывает — они просто живут в этой атмосфере. И куда она их только не возит (в Куйбышево учатся дети из Чаптыкова, Шалгинова, Ут, Верх-Киндирлы, даже из Красного Ключа — интернат есть)… А в музеи обязательно.

— Есть у меня и воспитательная программа «Жарки», — говорит Клавдия Сергеевна. — В ней много направлений, куда можно ребёнка «продвинуть». Говорю родителям: ваш хорошо стихи читает, давайте попробуем на конкурс. А эта девочка славно поёт, подумаем, что будем делать? В каждом есть изюминка. И чем слабее ребёнок, тем больше я стараюсь, чтобы он перед народом вышел, проявил себя.

…Порой думаю, всё, не буду так стараться, да и годы… А детей увижу, увижу, что у них в глазах блеск — и сердце у меня встрепенётся снова, как птица. В любом случае ребятишки — это позитив, столько они дают тепла, любви. Понимаешь, что надо всё прощать и улыбаться, и радоваться жизни.

Скоро уже расцветут жарки… Клавдия Чебодаева не мыслит себя без походов в лес, без блаженных медитативных минут у реки, без утренних или вечерних пробежек по родному Хызыл аалу. «На природе даже морщинки разглаживаются!» И без всякого пафоса признаётся: «Для меня жизнь — просто счастье». Часка.

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