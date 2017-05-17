Короткая, но страшная война

Подъём до рассвета. Скорый завтрак. Осталось только осмотреть заранее выглаженный костюм да смахнуть невидимые пылинки с начищенных ещё с вечера ботинок. Вот, пожалуй, и всё. Сержант Чайдонов, единственный на всю округу ветеран Великой Отечественной, к празднованию Дня Победы готов.

Иван Чайдонов не бился за Сталинград, не брал Берлин. Границы Родины он защищал на противоположной от Западного фронта стороне — на Дальнем Востоке.

На войну Ивана Павловича призвали осенью 1944-го, когда ему было 17. Скромный парнишка из небольшой деревни Сагай, он никуда дальше райцентра не ездил. А тут разом пересёк полстраны.

Поначалу всё происходящее казалось новобранцу чем-то нереальным: двухнедельное проживание в Абаканском драмтеатре в ожидании распределения, ещё более долгая дорога — на тот момент в неизвестном направлении — в холодном вагоне товарного поезда и, наконец, Владивосток, бескрайний океан и первый обстрел...

— Два месяца на фронте прошли относительно спокойно. Мы учились ходить строем, делать окопы, обращаться с оружием. А в августе нас в составе 13-й бригады морской пехоты отправили освобождать Северную Корею. Плыть предстояло на большом военном корабле, недавно купленном у американцев. Где-то на середине пути началась сильнейшая бомбёжка. Казалось, снаряды летели со всех сторон нескончаемым потоком. Тех, кто в это время находился на верхней палубе (по большей части офицеров, только что прибывших с Западного фронта), убило или ранило. Мы же, неопытные мальчишки, отделались испугом: ещё в начале пути нас отправили в трюм. Это и спасло, — рассказывает ветеран.

Несмотря на скоротечность, бои за портовый город Сэйсин оказались достаточно кровопролитными. Иван Павлович вспоминает, как, высадившись на берег, они увидели своих однополчан и рядом врагов. И те, и другие были мёртвые.

— По сравнению с войной против фашистской Германии советско-японская операция была полностью механизированной. Пешком никто не ходил — всё на танках и машинах. И убивали не один другого, а миномётным залпом сразу нескольких человек, — продолжает Иван Чайдонов. — Вообще погибших или покалеченных в том бою было много. Японцы ведь постоянно придумывали какие-то изощрённые способы массового поражения противника. Самый известный из них — отряды смертников-фанатиков, задачей которых было ценой собственной жизни взорвать советский танк, орудие, а лучше офицера. Мы быстро уяснили: если не мы их, то они нас. И победили.

2 сентября 1945 года Япония подписала акт о капитуляции.

Однако армейская служба Ивана Чайдонова на этом не закончилась. Ещё шесть лет он служил в артиллерийском дивизионе под Владивостоком, окончил школу артиллерийской инструментальной разведки (АИР). А после вернулся в родные края. Некоторое время жил и работал в Туве. Потом переехал в Хакасию, в село Усть-Камышта Аскизского района, где работал учителем.

Сейчас Иван Павлович живёт в своём доме, недалеко от сыновей. Сам сажает огород, колет дрова, кормит кота. Он радуется каждому новому дню. И с нетерпением ждёт следующего Дня Победы, праздника, важнее которого нет.

1945 год. Северная Корея. Жители освобождённых районов беседуют с советскими солдатами.

Фотохроника ТАСС

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