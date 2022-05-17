McDonald’s уходит с российского рынка

Руководством компании принято решение об окончательном уходе с российского рынка. После закрытия своих точек фирма продолжала сохранять помещения и платила зарплату сотрудникам. Однако на данный момент McDonald’s продает свой бизнес в России.

Предполагается, что вся компания отойдет одному владельцу. Сотрудники будут получать заработную плату до завершения сделки. Руководители компании заявили, что дальнейшее ведение бизнеса в России не является целесообразным. Потери компании от этого решения оцениваются в 1,2-1,4 млрд долларов.

Rusfact.com