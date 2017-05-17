Многодетная семья из Аскиза, пострадавшая от взрыва водонагравателя, получила гуманитарную помощь

Уполномоченный по правам ребенка в Хакасии Ирина Ауль вручила вещи и сладкие подарки членам семьи.

В международный День семьи Ирина Ауль встретилась с многодетной семьей из рабочего поселка Аскиз, которая пострадала в результате взрыва водонагревателя. По словам Ирины Евгеньевны, семья не разлучена: родители регулярно навещают старших детей в социально-оздоровительном отделении Саяногорского реабилитационного центра. Старшие ребята уже адаптировались, ходят в школу. После реабилитационного процесса в центре школьники будут направлены в детский загородный лагерь. Отец, мать и двое младших ребят будут жить в отделении кризисного центра до тех пор, пока в их квартире не будет сделан ремонт. Отметим, что всем членам семьи оказывается психологическая помощь. Напомним, ЧП произошло 9 мая в рабочем поселке Аскиз, сообщается на сайте правительства РХ.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







