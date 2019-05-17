Недовольные поклонники требуют переснять восьмой сезон «Игры престолов»



Финальный сезон "Игры престолов", который завершится в ночь на грядущий понедельник, вызывает крайне противоречивую реакцию у поклонников.

Бессобытийные первые серии, неоднозначные поступки полюбившихся героев, досаднейшие киноляпы - вот самый краткий из возможных список претензий зрителей к восьмому сезону, который, по идее, должен был стать лучшим за всю историю сериала. А вместо этого стал вдруг бить антирекорды.

Так что консолидация недовольных с последующей акцией протеста была только вопросом времени. Вот и она: на сайте change.org появилась петиция с требованием "переснять" последний сезон.

"Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс продемонстрировали свою вопиющую некомпетентность в качестве сценаристов при отсутствии источника (то есть книг), на который можно опираться", - полагает автор петиции.

"Этот сериал заслуживает финального сезона, в котором есть смысл. Удивите меня, HBO, и сделайте так, чтобы это случилось", - требует он.

Петицию подписали уже около 300 тысяч разочарованных фанатов. Что, конечно, очень вряд ли заставит руководство канала снимать ещё один восьмой сезон.

Так что обиженным престоломанам остаётся только злобствовать в интернете.



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