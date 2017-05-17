Пусть горят фонари

Администрация Саяногорска изыскала средства на оплату уличного освещения.

Накануне ограничения подачи электроэнергии власти города перечислили за работу осветительной сети 6,5 миллиона рублей. Общая сумма задолженности, напомним, составляла около 9 миллионов рублей. Обесточить фонари в Саяногорске планировалось сегодня, 18 мая.

Пока ситуация стабилизировалась: долг погашен и даже сделана предоплата за майское потребление. Правда, это случилось лишь после того, как в апреле жители города и близлежащих населённых пунктов уже коротали вечера в темноте, — и такая же перспектива ожидала саяногорцев в мае.

Деньги поступили на счёт Хакас­энергосбыта 16 мая, и в этот же день все ограничения на подачу электроэнергии были отменены. Сейчас освещение Саяногорска, Майны и Черёмушек функционирует в полном объёме.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







