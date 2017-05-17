Пусть горят фонари

17.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Администрация Саяногорска изыскала средства на оплату уличного освещения.

Накануне ограничения подачи электроэнергии власти города перечислили за работу осветительной сети 6,5 миллиона рублей. Общая сумма задолженности, напомним, составляла около 9 миллионов рублей. Обесточить фонари в Саяногорске планировалось сегодня, 18 мая.
Пока ситуация стабилизировалась: долг погашен и даже сделана предоплата за майское потребление. Правда, это случилось лишь после того, как в апреле жители города и близлежащих населённых пунктов уже коротали вечера в темноте, — и такая же перспектива ожидала саяногорцев в мае.
Деньги поступили на счёт Хакас­энергосбыта 16 мая, и в этот же день все ограничения на подачу электроэнергии были отменены. Сейчас освещение Саяногорска, Майны и Черёмушек функционирует в полном объёме.

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 12 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,232