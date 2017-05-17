Саяногорск засыпало градом, ветер с корнями вырывал деревья

Жители города металлургов делятся фотографиями и видео последствий непогоды. Град оказался довольно крупным. Люди, попавшие под него, говорят, что бил больно.

"Погода супер", "Вот это май", "С Ноым годом!" — такие комментарии можно встретить под фотографиями града, прошедшего в Саяногорске. Многие горожане к капризам природы оказались неготовы. Люди рассказывают, что просто шли по улице, любовались зеленеющими деревьями, когда внезапно налетел шквалистый ветер и с неба посыпались круглые льдинки. "Попал под град, было очень больно, хоть и прикрывался портфелем", — пишет один из пользователей соцсети.

Очевидцы сообщают о нескольких деревьях, вырванных с корнями. Большие ветки с тополей падали повсеместно. Жители переживали за свои машины. Известно, что в нескольких авто град стёкла всё-таки разбил.

Также жители рассказывают о том, что в Майна со спорткомплекса сорвало крышу. У дачников и огородников пострадали посадки.

В итоге град ровным слоем покрыл газоны в Саяногорске, а затем город металлургов накрыл ливень.

МЧС предупредило о шквалистом ветре, осадках и грозе в смс-рассылке и попросило быть внимательнее и осторожнее. Но как можно было уберечь себя от внезапного града, люди не знали.

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