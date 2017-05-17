Семьи с детьми выбрали Турцию на прошедших майских праздниках

Другими популярными направлениями для семейного отдыха на майских праздниках стали Таиланд, Кипр, Греция, Тунис, ОАЭ, Вьетнам, Чехия.

Турецкие отельеры констатируют, что высокая загруженность в первых числах мая была обеспечена преимущество туристами из России. Около трети туристов, посетивших Турцию в эти дни, – россияне. При этом значительная часть – семьи с детьми.

Благодаря скидками, которые предлагали турецкие отели, сильно выросли объёмы раннего бронирования. Турция рассчитывает, что летний сезон будет успешным благодаря высокому спросу со стороны россиян. Что касается семейного отдыха, то страна готова принимать детей всех возрастов. Многие отели ориентированы на семьи с детьми и предлагают услуги русскоговорящих аниматоров (часто с педагогическим образованием), оборудованные зоны для игр, адаптированное питание, сервисы для мам с грудными детьми.

Если в России не произойдет каких-либо экономических потрясений и сохранится рост выездного туризма, то у Турции есть все шансы стать лидирующим направлением. Туриндустрия в этой стране оптимальна по соотношению цена-качество. Сервис здесь проверен временем, и страна уже имеет свою целевую аудиторию, которая не меняется с годами.

Сегодня Россия и Турция ведут переговоры о возможность открытия дополнительных авиарейсов из российских регионов. Регулярные рейсы уже связывают Турцию с 18 российскими городами, но география авиаперевозок может быть существенно увеличена.

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