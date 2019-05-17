Стало известно, где родные Фриске могли достать миллионы для Русфонда



Родные умершей певицы Жанны Фриске могли продать дом певицы, чтобы получить деньги на погашение долга Русфонду.

Как уточняется, речь идет об особняке в Истринском районе Московской области, который строил для Фриске и ее сына Платона муж певицы Дмитрий Шепелев. По данным KP.ru, шесть лет назад дом обошелся паре в 38 миллионов рублей.

В марте прошлого года особняк был арестован по решению суда. Когда стало известно о том, что Фриске больна раком, Русфонд менее чем за неделю собрал 69 миллионов рублей для ее лечения. 11 миллионов ушли на оплату услуг, предоставленных певице клиникой в Майами. Еще 32 миллиона по просьбе певицы были направлены на лечение тяжелобольных детей.

После этого из собранных средств осталось 25 миллионов рублей. Они были переведены на счет певицы. При этом Русфонд поставил условие, что семья Фриске должна отчитаться о тратах, а в том случае, если деньги останутся, вернуть их.

При жизни Фриске в фонд поступил отчет о трате 3 378 576 рублей, данных о том, куда были потрачены оставшиеся 21 633 214 рублей, Русфонд так и не получил и обратился в суд. Как передает интернет-издание «Дни.ру», в 2017 году суд обязал наследников певицы — ее родителей и сына — вернуть остаток.

На этой неделе Русфонд сообщил о том, что на его счета от семьи Фриске было зачислено 7 миллионов 980 тысяч рублей. Предполагается, что средства были выручены при продаже загородного дома певицы.

При этом родственники Фриске отказываются от общения с журналистами и заявляют, что семья певицы «никакое имущество не распродает».

Российская певица Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после нескольких лет борьбы с онкологией. Врачи диагностировали у артистки рак мозга. Фриске было 40 лет. Ранее в Сети появились последние фотографии певицы с сыном.



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