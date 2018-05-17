Стало известно, почему бывший супруг Седоковой собирается забрать дочь



Артистка продолжит бороться за дочь Монику, которая в настоящее время живет с отцом, Максимом Чернявским, в Америке. Как рассказывала Седокова, ей не разрешают видеть ребенка без присутствия адвокатов. У бывшего супруга певицы есть свои доводы.

Некоторое время назад Анна Седокова откровенно рассказала о проблемах в отношениях с бывшим мужем Максимом Чернявским. Выяснилось, что он хочет прекратить общение дочери Моники с мамой. Сейчас артистке приходится много работать, чтобы платить американским юристам. Бабушка Моники со стороны отца и сам Максим имеют больше шансов выиграть суд

«Я бы, наверное, оценил как 30 на 70. 30%, что ребенка оставят с ней, 70% – что с ним, потому что она длительное время не обращалась в суд, когда ребенок остался с отцом», – сообщил юрист.

Седокова никак не может понять, зачем бывший муж пошел против нее. Семья Чернявского пока не комментирует подробно сложившуюся ситуацию. Известно, что на территории США встречи Анны с дочерью вполне возможны.

Предположительно, Чернявского возмущает обилие кавалеров, которые окружают Анну. По словам самой звезды, она не хочет быть рядом с одним мужчиной, если он перестает отвечать ее требованиям. В этом она призналась журналистам программы «Ты не поверишь!».

«Я абсолютно не понимаю те позиции, что нужно сейчас ухватить какого-то мужика, жить с ним, держаться. Плохенький, но твой», - считает Седокова.

Анна всегда демонстрировала в социальных сетях счастливые улыбки своих детей, а из-за сложившейся ситуации певица даже потеряла покой. В микроблоге она сообщила, как ей удается видеться с Моникой.

«Сейчас я могу встречаться с нашей дочкой только с надзирательницей, которая, когда мы спим ночью, обнимаясь (и я благодарна Богу за эту возможность, ведь у многих ее нет), сидит и смотрит на нас. Столько всего... Я даже не понимаю, как все рассказать», - отметила Седокова.

Моника Чернявская родилась в июле 2011 года в Америке. Бывший муж Анны Седоковой Максим Чернявский был добр по отношению к артистке даже после расставания. Иногда певица оставляла обеих дочерей вместе с ним и уезжала на гастроли. Первая наследница Анны, Алина родилась от брака с футболистом Валентином Белькевичем. Спортсмен скончался несколько лет назад. «Я стараюсь не поддаваться и проявлять жесткость. Я ей всегда была и за маму, и за папу, мне приходится быть достаточно строгой, хотя я это ненавижу Аля хорошо учится, у нее пятерки, серьезно занимается теннисом… Но ей очень нужен стимул, сверстники рядом, которые хотят многого добиться», - говорила Анна о воспитании старшей наследницы.



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