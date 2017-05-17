Уголь — по фиксированным ценам

Важно не допустить необоснованного роста цен на уголь — такую задачу поставил глава Хакасии Виктор Зимин перед руководителями министерств и ведомств, курирующими сферу ЖКХ, энергетики и тарифообразования, а также муниципальных образований.

— Приоритетная задача — не откладывая приступить к подготовке к новому отопительному сезону. Наряду с ревизией и ремонтом коммунальных сетей и оборудования котельных необходимо уделить внимание вопросам формирования цен на уголь и бесперебойного обеспечения им теплоснабжающих организаций.

Это одна из составляющих стабильной работы предприятий коммунального комплекса. В условиях непростой финансовой ситуации важно не допустить необоснованного роста цен на уголь, — обозначил свою позицию глава Хакасии Виктор Зимин.

Именно эти вопросы были рассмотрены на оперативном совещании, которое по поручению руководителя республики провёл исполняющий обязанности первого заместителя главы Хакасии Олег Нам.

По итогам заседания решено, что министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики проведёт детальный анализ стоимости угольного топлива, приобретаемого теплоснабжающими предприятиями и организациями бюджетной сферы, и подготовит предложения по объёму квотируемого угля, поставляемого угледобывающими предприятиями. Также дано поручение проработать вопрос о возможности контроля за формированием стоимости угольного топлива. Наряду с этим дана установка совместно с руководителями муниципальных образований и представителями угледобывающих компаний, с целью снижения стоимости угля, проработать вопрос о поставках твёрдого топлива для теплоснабжающих организаций республики по фиксированным в течение календарного года ценам, а также рассмотреть возможность выделения квот предприятиям ЖКХ, организациям бюджетной сферы и населению Республики Хакасия на поставку угля и предложения по их распределению.

С целью установления тарифов на коммунальные услуги на следующий отопительный сезон госкомтарифэнерго РХ совместно с минстроем Хакасии поручено подготовить анализ стоимости угля, учтённой при утверждении тарифов, и фактической стоимости угольного топлива, потребляемого поставщиками электрической и тепловой энергии в текущем отопительном периоде.

Особое внимание было уделено мерам по недопущению «перетопов». Это касается случаев подачи тепловой энергии потребителям в избыточном объёме, что приводит к увеличению платежей. С этой целью решено проанализировать фактическое потребление угольного топлива предприятием ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» для производства электрической и тепловой энергии. Государственной жилищной инспекции Хакасии поставлена задача подготовить предложения по мероприятиям с целью снижения платы за коммунальные услуги при увеличении объёма потребления тепловой энергии в результате нарушения параметров теплоснабжения.

Контроль за исполнением поручений закреплён за исполняющим обязанности заместителя главы Хакасии Валерием Марковым.

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