Уличные шторы для беседки или веранды

Практически в каждом загородном или частном доме найдется открытое пространство для времяпрепровождения на свежем воздухе. Веранда или беседка всегда были неотъемлемой частью дачного пейзажа, поэтому владельцы недвижимости всегда старались украсить ее оригинальным способом.

Сегодня помимо украшения можно обеспечить отличную защиту своего открытого пространства – при помощи уличных штор. Выбрать из большого ассортимента привлекательных по дизайну и безупречных по качеству изделий можно на сайте – http://www.tentnazakaz.ru/pvkh-shtory/zashchitnye-shtory-dlya-besedok-verand-i-terras/.

Чтобы выбрать шторы для улицы не только по красоте, но и по функциональности, следует знать несколько особенностей этих изделий.

Уличные шторы разделяют на два типа по материалу:

Тканевые шторки – могут быть только декоративным элементом, так как не обладают долговечностью и защитными свойствами. Применяются только в хорошую погоду, а по окончании сезона снимаются.

ПВХ шторы – обладают защитной функцией, позволяющей находиться на веранде, террасе или в беседке даже в плохую погоду. Могут удерживать достаточное количество тепла, а также превосходно противостоят любым погодным явлениям.

Перед приобретением любого вида занавесок следует учитывать несколько важных аспектов. Например, надежность приобретаемого изделия – чем этот показатель выше, тем качественнее и долговечнее оно будет служить. Кроме этого немаловажную роль играет выбор дизайна – лучше выбирать шторы, которые впишутся в общий интерьер и ландшафт.

Преимущества современных уличных занавесок

Конечно, изделия из ПВХ являются наиболее оптимальным вариантом для открытой территории. У изделий данного типа есть одно существенное преимущество, а именно обеспечение надежной защиты в любое время года. Также уличная ПВХ штора отлично справляется с:

порывами ветра (плотная ткань не теряет свою форму и не разлетается);

проникновением вредоносных и кровососущих насекомых – ни одна муха или комар не смогут залететь за плотно задвинутые занавески;

холодным воздухом – при наличии обогревающих электроприборов даже в зимнее время на веранде будет тепло и уютно, так как ПВХ занавесь отлично сохраняет тепло.

Кроме этого подобные шторки можно комбинировать с тканевыми завесами – это поможет защититься от жаркого солнца. Специальные крепления для ПВХ изделий позволяют открывать отверстия для естественной вентиляции воздуха. Что касается ухода за изделиями, то он простой – неприхотливые занавеси можно стирать в автоматическом режиме.

Несколько советов по выбору штор для улицы

Выбирать предмет декора станет удовольствием для любой хозяйки, особенно когда дело касается обустройства своего дома. Здесь можно не ограничивать свою фантазию и использовать вкусовые предпочтения – разнообразие цветов, фактур и размеров штор из ПВХ практически бесконечно.

Что касается цветовой гаммы, то лучше подбирать шторы к общей стилистике интерьера. Наиболее популярными цветами сегодня считаются природные или пастельные оттенки. Также ПВХ шторы бывают прозрачными – такие изделия подойдут к абсолютно любому декору, так как не будут входить в резонанс с окружением. Через них будет виден естественный, природный ландшафт.

Можно применить одну из выгодных хитростей, и приобрести два варианта штор – повседневный и праздничный. Для ежедневного применения можно ограничиться прозрачными или светлыми тонами, а для праздника украшать веранду яркими, запоминающимися цветами плотных уличных штор.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







