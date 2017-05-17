В дни сева одна забота — не стала бы работа

Посевная в крестьянско-фермерском хозяйстве Поздняковых, расположенном рядом с селом Краснополье Алтайского района, проходит по намеченному графику.

Уже посеяна часть пшеницы, в настоящее время идёт сев овса. На очереди — вторая часть пшеницы, гречиха и многолетние травы.

Руководитель хозяйства Александр Поздняков ежедневно лично контролирует ход весенне-полевых работ. Он рассказал, что в этом году посевные площади КФХ не уменьшились, а, наоборот, возросли. Сегодня это почти две тысячи гектаров земли.

— Пшеницей мы засеем 200 гектаров. Под овёс у нас отведено около 800 гектаров и под гречиху — 80. Оставшиеся площади засеем однолетними и многолетними травами под покосы. Основной объём работ планируем закончить к концу текущего месяца, — уточнил Александр Поздняков.

Сев многолетних трав КФХ проведёт в конце июня — начале июля на площади в 600 гектаров. Через год на этих полях аграрии получат седераты — натуральные удобрения, позволяющие без особой нужды не насыщать землю «химией». Экологический способ ведения земледелия — одна из основ деятельности хозяйства. Кроме этого, поля, засеянные смесью овса и многолетних трав, будут использоваться аграриями в качестве зимних выпасов для овец. Ведь разведение именно этого вида сельскохозяйственных животных является основным профилем КФХ Поздняковых.

Овец в их хозяйстве сегодня не менее четырёх тысяч голов. Причём часть из них — особенная, относится к высокопродуктивной романовской породе. К слову, этим КФХ Поздняковых и уникально. Оно является единственным в Сибири официально признанным племенным репродуктором овец упомянутой породы. Можно даже брать ещё шире: единственным на просторах от Екатеринбурга до Владивостока.

В планах Поздняковых на ближайшее время — увеличить поголовье овец до 15 — 16 тысяч, в том числе маточного поголовья — до семи — восьми тысяч. Однако для этого требуется увеличение посевных площадей. По словам Александра Позднякова, для дальнейшего развития КФХ необходимо ещё три тысячи гектаров. Недостающие земли фермер надеется получить в МО Алтайский район.

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Тем временем

Несмотря на затяжные дожди, весенне-полевые работы в Хакасии продолжаются. Аграрии используют каждый погожий день для посева. По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, на сегодня культивация проведена на площади в 34214 гектаров, на 18351 гектаре внесено 1549 тонн минеральных удобрений.

Зерновые культуры посеяны на площади 28270 гектаров, что составляет 27,3 процента от плановых показателей. Из них пшеница засеяна на 20217 гектарах, ячмень — на 3345, овёс — на 4055 гектарах. В Бейском и Орджоникидзевском районах начали сев гороха и гречихи.

На 112 процентов от плана выполнен сев подсолнечника. Перевыполнение отмечено в ООО «Бирюса» Алтайского района — здесь намерены увеличить объёмы выпуска местного подсолнечного масла.

Фермерские хозяйства Усть-Абаканского района высадили овощи на 244 гектарах. Это на 10 процентов выше плана и показателей прошлого года.

Три фермерских хозяйства республики завершили сев зерновых. Это КФХ В. Баузера, И. Мосмана и В. Александренко из Бейского района. Посевные площади соответственно составляют 3100, 195 и 80 гектаров. Основная культура — пшеница. Кроме этого, посеяны и серые хлеба, а КФХ В. Баузера впервые посеяли сою — на 135 гектарах.

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