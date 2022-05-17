В кристаллах древнейшего галита нашли следы жизни

Russf Май 17, 2022 Интересное

Во время экспедиции в Австралии геологи обнаружили древний галит, возраст которого составляет около 830 млн лет. Анализ его кристаллов показал, что в нем сохранились следы жизни. Речь идет о прокариотической и водорослевой жизни.

Более того, ученые полагают, что микроорганизмы вполне могли сохранить свою жизнеспособность. Это возможно благодаря тому, что галит представляет собой каменную соль, которая может долгое время сохранять микроорганизмы живыми. Исследование галита позволит ученым открыть историю еще одного этапа жизни на Земле.

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