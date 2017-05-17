В Сибирь пришёл снежный циклон

Сильные порывы ветра, снег и даже град обрушились на Кемеровскую и Новосибирскую области, Алтайский и Красноярский края, Хакасию, Алтай.

Интернет-пользователи делятся в соцсетях фотографиями майской непогоды. Из-за снегопада и гололеда усложнилась обстановка на дорогах. В Республике Алтай пришлось перекрывать трассы. Запретили движение и в Красноярском крае, сообщает Первый канал.

Жители Междуречинска спасали урожай от града.

А вот дорога Абакан-Красноярск. В такую погоду автомобилистов просят не лихачить, тем более, если машина "обута" летнюю резину.

Фото: Авто Life Хакасии. Автолюбители Хакасии

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