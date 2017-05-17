В Хакасии будут лечить многодетных родителей, злоупотребляющих алкоголем

Глава Хакасии Виктор Зимин высказал готовность принятия самых жестких мер в отношении пьющих родителей многодетных семей, проживающих в республике.

Сегодня он провел рабочую встречу, на которой присутствовали исполняющие обязанности руководителей, курирующих социальную сферу в РХ Ирина Смолина и Наталья Карамашева. Руководителю региона доложили о ситуации в селе Балыкса Аскизского района, где в результате пожара в жилом двухквартирном доме погибло четыре человека, в том числе малолетние дети. Сиротой остался восьмилетний мальчик. На данный момент он находится в «Межрайонном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних» в селе Кызлас Аскизского района. Ему оказана вся необходимая помощь: медицинская, психологическая, бытовая. Известно, что семья, в которой воспитывались трое детей, злоупотребляла алкоголем.

Позиция Главы Хакасии была принципиальной:

- Чтобы сохранить детям жизни, нужно идти на эти шаги – на лишение родительских прав! Конкретный пример: сегодня специалисты органов опеки проводят с пьющими родителями воспитательные беседы, предупреждают. Родители вроде все понимают, но на следующий день - трагедия. Кроме того, необходимо проработать и другие профилактические меры. Мы не должны терять наших детей!

Виктор Зимин поручил проработать вопрос о возможности реализации в республике программы по добровольному лечению многодетных мам от алкогольной зависимости. Он отметил, что таких семей в республике немного, но если речь идет о возможном причинении вреда хотя бы одному ребенку, нужно прорабатывать и применять самые строгие меры.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







