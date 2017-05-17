В Хакасии прошла акция «Чистый лес – территория без огня»

Работники лесного хозяйства республики очистили от мусора и других горючих материалов территории объектов по переработке древесины и других лесных ресурсов.

Также были обустроены пожарные водоемы и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения, расчищены лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров и минерализованные полосы. Специалисты подготовили наблюдательные пункты и пункты сосредоточения противопожарного инвентаря, сообщили в пресс-службе минприродресурсов РХ. Акция «Чистый лес – территория без огня» объявлена в рамках Года экологии по инициативе Сибирского регионального центра МЧС России. Работа по пропаганде бережного отношения к лесным угодьям среди местного населения будет продолжена на протяжении всего пожароопасного периода.

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