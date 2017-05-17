В Хакасии школьников научили разбираться в статьях Уголовного кодекса

17.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Знакомство с уголовным законодательством России молодые люди начали в стенах прокуратуры, куда их пригласили на экскурсию.

Участниками ознакомительной экскурсии стали учащиеся 9 классов Лицея № 7 города Саяногорска.
Ребята посмотрели рабочие места сотрудников, узнали о направлениях деятельности органов прокуратуры.
По итогам экскурсии среди учащихся проведена правовая викторина «Квалифицируй преступление». Школьники квалифицировали действия вымышленных персонажей по статьям Уголовного кодекса России.

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