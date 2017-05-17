В Хакасии в капремонте наиболее заинтересованы жители Саяногорска

Подрядчики уже трудятся в муниципалитете на 14 объектах. До конца 2017 года в городе металлургов на 29 домах проведут капитальный ремонт фасадов, обновят 23 кровли и инженерные сети трёх объектов.

– Не стоит думать, что капремонт будут проводиться только в самом Саяногорске. Скорее, наоборот, – львиная доля работ у нас запланирована в Майне. Подрядчик зайдёт в посёлке на 37 домов. Что касается видов работ, то это будут и кровли, и сети, и ремонт фасадов. А вот в Черёмушках обновим только кровли. Объем работ там скромнее, чем в посёлке Майна – восемь домов, – рассказал директор Фонда капремонта Сергей Душенко.

План 2017 года по капитальному ремонту многоквартирных домов в Хакасии уже выполнен на 15 процентов. Всего до конца года по всей республике разные виды работ пройдут на 223 домах. Без малого четверть из них расположены в Саяногорске, включая посёлки Майна и Черёмушки. В целом по Хакасии с начала работы Фонда капремонта разные виды работ охватили почти полтысячи домов, сообщили в пресс-службе минстроя РХ.

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