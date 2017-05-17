В Хакасии заместитель главы Правительства республики покинул свой пост

Речь идёт об Иване Эрвиновиче Вагнере.

Из собственных источников нашей редакции стала известно, что Иван Вагнер написал заявление об уходе с поста заместителя главы Хакасии по собственному желанию.

Его отставку уже принял Виктор Зимин. Глава республики поблагодарил Вагнера за работу на вверенном ему посту.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Иван Вагнер родился 11 марта 1957 года в деревне Кобяково Орджоникидзевского района Красноярского края.

В 1979 г. окончил Красноярский сельскохозяйственный институт.

С 1979-1981 гг. - инженер-механик, главный энергетик совхоза "Июсский" Орджоникидзевского района;

С 1981-1985 гг. - инструктор, второй секретарь, первый секретарь Орджоникидзевского райкома ВЛКСМ.

С 1989-1992гг. - заместитель председателя исполкома Орджоникидзевского районного Совета народных депутатов.

1992 - 2000 гг. - главный механик артели старателей "Хакасия".

С 2000 - 2002 гг. - предприниматель.

С 2002 - 2009 гг. - глава администрации муниципального образования Орджоникидзевский район.

С 20 апреля 2009 года - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия.

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