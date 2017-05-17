Хакасия поддержала инициативу принятия госпрограммы по борьбе с гепатитом

Сегодня вопрос рассматривался на заседании президиума Верховного Совета Хакасии. С инициативой принятия федеральной госпрограммы по снижению заболеваемости гепатитом В и С в правительство России обращается Орловский областной Совет депутатов.

- Наши коллеги предлагают, например, при диспансеризации обязать врачей в обязательном порядке проверять кровь на наличие гепатита В и С у граждан. Напомню, что до 2012 года так и происходило, но потом минздрав России, успокоенный снижением статистики по этим видам заболевания, анализы крови на гепатит отменил, - пояснил ситуацию председатель комитета Верховного Совета Хакасии по здравоохранению и социальной политике Николай Михеев.

В результате заболеваемость гепатитом В и С вновь стала расти. Растут и расходы на лечение заболевших граждан.

- Странно, что этого не видит минздрав России, но видят наши коллеги из Орловского областного Совета народных депутатов и из других регионов. Страдает бюджет. Лечение одного больного в месяц составляет от 100 до 200 тысяч рублей и проходит сложно, - прокомментировал ситуацию председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев.

Инициативу орловских депутатов президиум республиканского парламента поддержал.

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