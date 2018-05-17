Юлия Ковальчук высказалась против блогеров

Певица и телеведущая недоумевает, чем займутся эти "акулы пера", если закроют Instagram. Ковальчук стала приглашенной звездой на премии награждения самых популярных блогеров. Вернувшись с мероприятия, Юлия написала пост в своем микроблоге, в котором задается вопросом, кто такие блогеры и почему в разы больше, чем учителя и хирурги.

«Мы сейчас живём в такое странное время, что педагог с высшим образованием, или потрясающий хирург с многолетним стажем получает в десятки раз меньше, чем ребята, которые кривляются ( пометка Не Все) в соцсетях. Вот интересно: чем все они займутся, если закроют Instagram!? Только не подумайте, что я пуританка! Мне дико интересны молодые креативные ребята, горящие работой и своими знаниями и новыми идеями, только вот зачастую это не блогеры. Видимо проклянут меня после этого поста, но это мои ощущения, и мне иногда так обидно за непопулярность очень талантливых людей, только потому что они не матерятся, не показывают голые части тела или своих бывших и нынешних !)», — восклицает Ковальчук.

Большинство поклонников поддержали Ковальчук, но нашлись и те, кто задал ей справедливый вопрос: почему артисты, которые часто не обладают голосом, не имеют актерского таланта получают еще больше блогеров. На этот вопрос Юлия не ответила.



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