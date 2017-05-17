Замечательный сосед

26 мая в Хакасии отметят День соседей.
Цель акции — поближе познакомить соседей друг с другом, объединить вокруг общих для жителей дома проблем. В рамках подготовки к мероприятию в Верховном Совете Хакасии состоялось совещание с региональными координаторами федеральных проектов «Управдом», «Городская среда» и «Школа грамотного потребителя».
«Традиционным центром общения для россиян всегда был общий двор. Во время посиделок люди решали насущные проблемы, устанавливали контакты, — прокомментировала итоги заседания куратор проектов, председатель комитета Верховного Совета по культуре, образованию и науке Лариса Карпова. — Надо возрождать эту добрую традицию».
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