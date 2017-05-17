Жители Хакасии могут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию

Пройти обследование с последующей консультацией можно будет с 15 по 21 мая во всех поликлиниках медицинских организаций республики, в Центре СПИД, кожно-венерологическом и наркологическом диспансерах.

На сегодня в республике эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 1 мая в Хакасии зарегистрировано 1736 больных ВИЧ-инфекцией. С начала года выявлено 164 новых случая ВИЧ-инфекции из них три — среди детей (возраст детей на момент выявления: 4 месяца, 15 и 16 лет). 76,8 % от числа впервые выявленных – это люди в возрасте 30–49 лет. В возрастной группе 20–29 лет – 19,5 %. Доля лиц старше 50 лет составила 3 процента, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РХ.

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