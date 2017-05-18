18 мая — Международный день музеев

18.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Уважаемые сотрудники музеев! Поздравляем вас с профессиональным праздником — Международным днём музеев!

Республику Хакасия по праву называют «археологической Меккой». На её территории находится более 30 000 памятников культуры и истории, десять музеев под открытым небом. Археологические памятники и музеи пользуются популярностью не только у жителей республики, но и у гостей из других регионов России и из-за рубежа.
Работники музея — настоящие энтузиасты своего дела, которые вносят значительный вклад в духовно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Уважаемые друзья, благодаря вашим трудам сохраняются бесценные свидетельства богатейшей истории нашего региона, передаётся уважение к многовековым традициям, культуре и искусству нашего Отечества. Примите слова благодарности за ваш профессионализм, добросовестный труд, усердие и бесконечную преданность любимому делу. Желаем вам крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия!

 

Глава Республики Хакасия —                                                                                Председатель
Председатель Правительства Республики Хакасия                                          Верховного Совета Республики Хакасия
В.М. ЗИМИН                                                                                                           В.Н. ШТЫГАШЕВ

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