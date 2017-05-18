18 мая — Международный день музеев

Уважаемые сотрудники музеев! Поздравляем вас с профессиональным праздником — Международным днём музеев!

Республику Хакасия по праву называют «археологической Меккой». На её территории находится более 30 000 памятников культуры и истории, десять музеев под открытым небом. Археологические памятники и музеи пользуются популярностью не только у жителей республики, но и у гостей из других регионов России и из-за рубежа.

Работники музея — настоящие энтузиасты своего дела, которые вносят значительный вклад в духовно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Уважаемые друзья, благодаря вашим трудам сохраняются бесценные свидетельства богатейшей истории нашего региона, передаётся уважение к многовековым традициям, культуре и искусству нашего Отечества. Примите слова благодарности за ваш профессионализм, добросовестный труд, усердие и бесконечную преданность любимому делу. Желаем вам крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия!

Глава Республики Хакасия — Председатель

Председатель Правительства Республики Хакасия Верховного Совета Республики Хакасия

В.М. ЗИМИН В.Н. ШТЫГАШЕВ

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







