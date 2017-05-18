Адвокат Виолетта Волкова выпустила фильм о «черной бухгалтерии» Навального

Известный адвокат Виолетта Волкова выпустила фильм-расследование о «серых схемах» финансирования предвыборного штаба Алексея Навального и созданного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Волкова считает, что с полученных денег, которые поступали в том числе из внешних источников, вряд ли были заплачены налоги.

Адвокат Виолетта Волкова, известная своим активным участием в деятельности оппозиции и, в частности, защитой панк-группы Pussy Riot, обнародовала в среду в Сети фильм-расследование, посвященное «серому» финансированию предвыборного штаба блогера Алексея Навального. Волкова напоминает, что проводила много времени в штабе Навального во время предвыборной московской кампании 2013 года, поэтому лично знакома с деталями.

«Я нигде на сайте Леонида Волкова не видела никаких отчетов о перечислении налога на доход физического лица в федеральный бюджет»

Волкова предполагает, что публичные графики сбора средств на избирательную кампанию объявившегося себя «кандидатом в президенты» Навального не соответствуют действительности, а средства, поступающие в виде пожертвований на ведение кампании и открытие избирательных штабов, по-видимому, направляются на личный счет ближайшего помощника Навального - Леонида Волкова.При этом, вероятно, средства нигде не декларируются, а сведения об уплате с них подоходного налога отсутствуют. В фильме также приводятся данные о поступлении средств на счета директора ФБК Романа Рубанова, который получил более 26 млнрублей на свой личный счет, причем внесены средства были по системе Cash-In, то есть непосредственно через наличными из банкоматов. Волкова замечает, что перечисление средств со счетов Рубанова идет и на счет Леонида Волкова, полагая, что это является признаком «внешнего» финансирования кампании Навального. По словам адвоката, ее очень интересует, выплачены ли с тех денег, которые поступили на счета ФБК, налоги.

«Дело все в том, что тот счет, который указан на сайте, принадлежит физическому лицу – Леониду Волкову. А он как физическое лицо обязан со всех доходов, которые он получает, выплачивать налог на доход физического лица. Такой налог выплачивается непосредственно после снятия денежной суммы. Одновременно со снятием идет перечисление в федеральный бюджет. Я нигде на сайте Леонида Волкова не видела никаких отчетов о перечислении налога на доход физического лица в федеральный бюджет. Интересно: он платил налоги или нет?», - задалась вопросом Волкова.

Она напомнила, что на Координационный совет оппозиции тоже собирались денежные средства, «а остаток этих денежных средств потом куда-то делся». «Собственно, отчета по ним никто не спрашивал. Есть у меня такое предположение, что и сейчас произойдет примерно то же самое», - подчеркнула Волкова.

По словам адвоката, факты свидетельствуют в пользу того, что собранные миллионы получены путем внешнего финансирования, «которое, похоже, поступило на счета вперемежку с пожертвованиями обычных пользователей, граждан Российской Федерации». «Скорее всего, таким образом, деньги поступали и в другие периоды времени, просто меньшими партиями. Похоже, что у руководителя ФБК Романа Рубанова схема получения крупных сумм от анонимных финансовых источников уже давно отработана. Очень рекомендую ознакомиться в Сети с данными о черной кассе ФБК», - подытожила Волкова.





Эксперты также выражали недоумение тем фактом, что Навальный ведет сбор денег на свою предвыборную кампанию, хотя не имеет права баллотироваться. Напомним, в начале мая Кировский областной суд оставил в силе приговор Алексею Навальному, обвиненному в растрате более 16 млн рублей госпредприятия «Кировлес». Блогера приговорили к 5 годам лишения свободы условно.

Алексей Навальный и бизнесмен Петр Офицеров осуждены по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата»). Статья входит в перечень тяжких преступлений, наказание по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. По заключению следствия, Навальный и Офицеров подписали договор по поставкам лесопродукции с «Кировлесом» на заведомо невыгодных для компании условиях, после чего они растратили переданные по этому соглашению лесоматериалы на сумму в 16,1 млн рублей.

По закону о выборах, лица, осужденные за тяжкие преступления, не имеют права баллотироваться. Никаких других мнений здесь быть не может, - заявил газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло, комментируя отсутствие права у блогера Алексея Навального принимать участие в президентской кампании. «Это можно оценить только положительно, там все давным давно установлено, есть факт причинения ущерба. Там абсолютно понятная фактура - человек использовал свое служебное положение, будучи советником губернатора», - резюмировал эксперт.

vz.ru

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