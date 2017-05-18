Ансамбль «Антарес» из Хакасии победил на Международном конкурсе

18.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В Новосибирске детский хореографический ансамбль «Антарес» Центра культуры и народного творчества имени С.П. Кадышева стал лауреатом I степени Международного конкурса-фестиваля в рамках проекта «Сибирь зажигает звезды».

Танцоры из Хакасии представили две коллекции - «Хакасия» и «Созвездие» (в светодиодных костюмах) и были высоко оценены членами жюри, получив высокое звание: лауреат I степени в номинации «Театр мод – этно-стиль». Руководитель коллектива Светлана Потёмкина удостоена диплома «Лучший руководитель», сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.

 

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