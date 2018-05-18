Бывшая гражданская жена Кержакова заявила о его тирании

Несколько дней назад супруга футболиста, Милана Кержакова, рассказала о расставании с ним. Журналисты связались с бывшей гражданской супругой спортсмена Екатериной Сафроновой. Молодая женщина утверждает: она предвидела их расставание.

Слухи о том, что в семье Александра Кержакова не все гладко, появились этой зимой. Более того, футболиста видели в компании какой-то незнакомки. Однако законная супруга спортсмена Милана не комментировала домыслы поклонников и журналистов.

Но несколько дней назад терпение Кержаковой лопнуло. Она сообщила в одной из социальных сетей, что рассталась с Александром. «Я давно уже не с ним в отношениях… Это абсолютно падший, недостойный уважения человек, увы», - заявила молодая женщина.

Гражданская экс-супруга футболиста Екатерина Сафронова прокомментировала разрыв отношений своего бывшего мужа с Миланой. Стоит отметить, что Кержаков и Сафронова не регистрировали свои отношения. В 2013 году у пары родился сын Игорь. А через некоторое время Александр подал в суд на Екатерину - с требованием лишить ее права воспитывать их общего ребенка. С октября 2014 наследник футболиста не живет с родной матерью.

«Да, сын с ним. Ситуация пока никак не разрешилась. Моя позиция – выжидательная. Тому, что Кержаков разведется с Миланой, я не буду удивлена. Знала, что их жизнь рано или поздно этим закончится. Сама Милана рассказывала мне, что у них все совсем не гладко», – сообщила Сафронова.

По словам Екатерины, у Миланы и Александра испортились отношения около года назад. Сафронова намекнула, что, возможно, скоро появятся новые подробности расставания футболиста с супругой. Напомним, у пары весной прошлого года родился сын Артемий.

«Меня бы это нисколько не удивило. Все тайное становится явным. Увидите, еще многое вскроется. Просто сейчас я не хочу весь их негатив обрушить на себя. Я много знаю, что происходит в их семье. Могу сказать одно - вовремя меня Бог отвел от этого мужчины. Причем так же считают наши общие с ним друзья. Говорят мне об этом, мол, тебе еще повезло. Сейчас мне не хочется, чтобы меня к их истории как-то притягивали. И совсем не горю желанием, чтобы меня ассоциировали с Кержаковым», – отметила Екатерина.

Сафронова поведала, что встречалась с Миланой около год назад. Тогда Кержакова хотела помочь ей наладить общение с сыном Игорем. Однако Александр, по словам Екатерины, категорически запретил ей видеться с наследником.

«Последний раз я видела сына, когда ему исполнился год. Сейчас ему пять. Вот и считайте. Кержаков не дает мне общаться с ребенком ни при каких условиях. Никто меня родительских прав не лишал, и суд не ограничивал меня в общении с сыном. Мне кажется, что у моего бывшего супруга проблемы...» – заявила Екатерина.

Екатерина узнает новости о сыне лишь по слухам. Из источников Сафронова выяснила, что ее Игорь постоянно живет с бабушкой, мамой Александра.

«Кержакова вроде там и близко нет. По телефону мы тоже не можем общаться. Он еще маленький. Да и не поймет сын, что это за тетя ему звонит. Видите, как все в жизни повернулось. Не зря говорят, на чужом несчастье счастья не построишь. Это точно. Милана это сейчас понимает», – поделилась Екатерина.

Екатерина отметила, что с Миланой поддерживала дружеские отношения. По мнению Сафроновой, Кержакова совершила серьезную ошибку, связав свою жизнь с Александром.

«Она ведь понимала, какое у него нехорошее прошлое с предыдущими женами. Еще недавно мои слова в отношении футболиста никто не воспринимал серьезно. Я кричала в никуда. Окружающим было трудно поверить, что такой няшка с обложки может быть страшным человеком», – рассказала Сафронова в интервью «МК».



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