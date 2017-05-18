Черногорск остался без воды

Сегодня, 18 мая, в Черногорске отключили холодную воду в связи с ремонтно-профилактическими работами.

На основании предписания Роспотребнадзора сегодня приостановлена работа школ и детских садов, а дошкольные учреждения будут отдыхать еще и завтра, 19 мая.

Отключение воды проводится в плановом режиме, сообщается на сайте администрации города. Следующее отключение запланировано на 24 августа.

Напомним, что столица Хакасии в данный момент также обходится без горячего водоснабжения. Это связано с сезонными гидравлическими испытаниями на Абаканской ТЭЦ. Вернется горячая вода в дома абаканцев в воскресенье, 21 мая. По словам специалистов, вода может появиться и раньше, все зависит от результатов испытаний.

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