Для пенсионеров сделали новую доплату к пенсии

18.05.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Российские граждане из числа пенсионеров зачастую не знают о существовании всевозможных доплат к своим пенсиям. Это происходит по той причине, что Пенсионный фонд слишком широко не афиширует эти доплаты, поэтому люди остаются в неведении.

Для пенсионеров сделали новую доплату к пенсии

На сегодняшний день можно рассуждать об определенной надбавке к основной пенсионной выплате, о которой мало кто знает. Дело в том, что законодательство нашей страны постоянно трансформируется. Это приводит к появлению новых мер поддержки пенсионеров, которые действительно в этом нуждаются.

Правда, рассчитывать на новую надбавку к своей пенсии смогут далеко не все пенсионеров. Здесь имеется несколько нюансов, которые нужно четко выполнять. В частности, повышение пенсий положено только тем гражданам, которые с 2002 по 2004 годы перечисляли собственные средства на накопительную часть пенсии. Вместе с этим имеется и возрастной ценз: мужчина должен подпадать под следующие рамки - от 52 до 65 лет, тогда как для женщин установлены следующие рамки - от 52 до 61 года.

В том случае, если в вашем случае выполнены перечисленные выше условия, то необходимо обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда. Здесь потребуется написать заявление, которое станет основой для перерасчета пенсии.

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