Gelandewagen Руслана Шамсуарова передали Росимуществу

Элитный внедорожнкик Mercedes G63 AMG, по решению суда изъятый у сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова, арестован приставами и передан Росимуществу, сообщил журналистам в четверг официальный представитель УФССП по Москве Тимур Коробицын.

В Росимуществе рассказали, что станет с Gelandewagen Шамсуарова

Внедорожник у Шамсуарова изъяли по итогам громкого судебного процесса о "гонках" золотой молодежи с московской полицией.

"Судебный пристав-исполнитель … осуществил опись и арест автомобиля Mercedes и передачу его уполномоченному представителю территориального управления Росимущества по Москве", — сказал представитель УФССП.



Кроме того, Шамсуаров уплатил штраф за неправильную парковку в 2,5 тысячи рублей, из-за которого против него также возбуждалось исполнительное производство.



Таким образом, отметил Коробицын, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Как пояснял РИА Новости источник в правоохранительных органах, Росимущество должно будет оценить машину и далее продать ее на торгах, а вырученные деньги перечислить в бюджет.

Согласно официальному сайту Mercedes-Benz в России, новый G63 AMG стоит от 11,6 миллиона рублей.

"Заезд" на Mercedes, ставший поводом для уголовного дела, Шамсуаров и его друзья совершили в конце мая 2016 года, причем транслировали свои "приключения" в прямом эфире в интернете. Полицейская погоня за элитным внедорожником длилась несколько часов. Во время "гонки" водитель Gelandewagen грубо нарушал ПДД, неоднократно пересекал сплошные полосы, выезжал на газоны.

Впоследствии Гагаринский суд назначил Шамсуарову и второму фигуранту Виктору Ускову обязательные работы.



РИА Новости

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