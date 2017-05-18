Глава Хакасии встретился с лидерами ветеранского движения

Подобные встречи проводятся регулярно и, как отмечают активисты ветеранского движения, каждая такая встреча подкрепляется реальными делами и находит поддержку со стороны Виктора Зимина.

Глава Хакасии Виктор Зимин провел встречу с председателем хакасской республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Галиной Трошкиной и председателем общественной палаты Саяногорска, ветераном труда, участницей Великой Отечественной войны, жительницей блокадного Ленинграда Марией Ильиной.

Мария Ильина пришла на встречу не с пустыми руками. Он вручила руководителю региона книгу о своем покойном муже – выдающемся инженере-гидроэнергетике Николае Затовском. Имя инженера Затовского занесено во многие энциклопедии, но он и сам был человеком энциклопедических знаний: прекрасно знал математику, физику, химию, разбирался в литературе и искусстве. Имя Николая Васильевича занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Рекордная суммарная мощность четырёх станционных гидроагрегатов, введённых в строй в девятимесячный срок, - два миллиона кВт/ч - была зафиксирована на Красноярской ГЭС в 1969 году. Этот рекорд был установлен сотрудниками Братского монтажного управления Всесоюзного треста «Спецгидроэнергомонтаж» под руководством Николая Затовского.

Виктор Зимин поблагодарил за подарок, пообещал внимательно изучить биографию выдающегося земляка.

- Я обязательно прочту эту книгу. Мне интересны темы связанные с производством, с такими великими земляками, каковым являлся Ваш муж, - обратился к вдове выдающегося гидроэнергетика Виктор Зимин.



Во время встречи обсуждался целый ряд тем: о социально-экономической жизни Саяногорска, проведении в городе металлургов праздничных мероприятий, приуроченных к очередной годовщине Дня Победы. Также Глава Хакасии поделился с общественными деятелями своим видением дальнейших путей развития республики, формирования новой команды регионального Правительства.

- Я очень надеюсь и верю, что сумею сформировать следующую команду, которая будет более уверенной и настойчивой в достижении благих для республики целей, - обосновал свои кардинальные шаги по изменению структуры правительства Виктор Зимин.

Галина Трошкина и Мария Ильина в ответ поблагодарили Главу Хакасии за уже проделанную работу. Они перечислили и поставили в заслугу руководителя региона реализацию таких крупных проектов, о которых, по их словам, ранее нельзя было и мечтать. Перинатальный центр, Музейно-культурный центр, новый лечебный корпус республиканской больницы. Развивается система здравоохранения и образования на селе, в малых селах появляются дома культуры с хорошим оборудованием. И это далеко не полный перечень проделанной работы. Но при этом Виктор Зимин подвергся конструктивной критике со стороны ветеранов:

- Не все и не всегда получается у республики. Виной тому непростая финансовая обстановка в республике и стране. Это касается и ваших докладов, Виктор Михайлович. Нужно говорить не только о позитивных моментах, но упоминать и проблемные вопросы. Какие проблемы остаются, почему они на данный момент не решены. Общественность будет знать, что вы знаете эти задачи, держите их на контроле, прорабатываете пути их решения, - озвучила недостатки в работе республиканских властей Галина Трошкина.

Глава Хакасии принял это замечание, отметив, что примет его во внимание.

Отметим, что Виктор Зимин пообещал Марии Ильиной летом этого года в составе делегации из Хакасии посетить Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронены и наши земляки, защищавшие героический город на Неве.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







