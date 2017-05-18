Госдеп: Запретом сайтов Украина нарушает конституцию страны

Украине следует защищать свои национальные интересы без нарушения конституционных принципов, говорится в заявлении Госдепа США по поводу решения о блокировке российских сайтов.

Таким образом представитель Госдепа ответил на просьбу прокомментировать введенный на Украине запрет на российские сайты. В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что для любой здоровой демократии характерно соблюдение гражданских прав и свобод, передает РИА «Новости».«Мы призываем украинское правительство найти способ защитить свои национальные интересы без подрыва их конституционных принципов», - сказано в сообщении.

В Госдепе при этом бездоказательно заявили, что российские СМИ якобы используют «фейковую» информацию, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине.

Напомним, по указу президента Украины Петра Порошенко о новых санкциях против России, вводится запрет на российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме этого, в Киеве усмотрели и «угрозу», исходящую от сервиса «Яндекс.Пробки» и «Яндекс.Навигатор», при помощи которых Россия якобы может планировать «наступление» на Украину.

При этом сами украинцы уже неоднократно критиковали такие запреты.

Киев позднее признал невозможность заблокировать российские сайты полностью, кроме этого, блокировка займет два года и потребует около 1 млрд долларов.

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