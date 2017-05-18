Металлическая тумба для инструментов

Очень часто для оборудования гаражей или рабочих мастерских применяются тумбы для инструментов. Эти предметы позволяют содержать помещение в порядке и хранить инструменты и приспособления в закрытом пространстве. Несколько ящиков различной высоты позволяют хранить как плоские инструменты, например, отвертки, так и громоздкие, например, автомобильные съемники, вулканизаторы и прочие приспособления. Тумбы для хранения обладают существенными преимуществами перед обычными полками или ящиками:

инструменты хранятся в закрытом пространстве ящиков, что позволяет предотвратить оседание на них пыли. Очень часто инструменты не очищаются после проведения работы и на поверхности, имеющей остатки смазки, оседает пыль. Закрытое пространство позволяет этого избежать;

ящики имеют плоскую конфигурацию, что позволяет расположить инструменты на горизонтальной поверхности. Это существенно облегчает их поиск для последующего использования;

гладкие металлические ящики можно подписать обычным маркером по металлу для визуального облегчения поиска необходимого инструмента;

металлическая инструментальная тумба имеет внутри магнитные полосы для того, чтобы предотвратить перемешивание инструментов или мелких деталей. Также некоторые ящики можно выстелить мягким материалом, чтобы предотвратить их царапание;

имеет внутри магнитные полосы для того, чтобы предотвратить перемешивание инструментов или мелких деталей. Также некоторые ящики можно выстелить мягким материалом, чтобы предотвратить их царапание; ящик очень легко моется и очищается. При необходимости для очистки могут применяться агрессивные химические соединения, например, растворитель, керосин и прочие;

металл представляет собой материал, который не подвержен горению. Если вдруг в одном из ящиков оставлена промасленная ветошь, ее тление будет погашено металлом;

Преимуществ у металлических тумб очень много, и благодаря ним они применяются повсеместно. Например, владелец автомастерской может оборудовать цех по ремонту автомобилей подобными тумбами, чтобы рабочим было комфортно работать, и они могли быстро находить необходимые приспособления и инструменты. При необходимости тумба может быть оборудована замком, который запирается на ключ.

Надежная и качественная металлическая тумба для инструментов – это основа правильной организации рабочего пространства мастерской или гаража. Если тумба подвергается постоянному перемещению, ее можно укомплектовать колесами. Компактное приспособление отлично вписывается в пространство, позволяет не потерять инструмент и всегда эстетично выглядит.

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