Особенное дело

Управление технической инвентаризации Хакасии отмечает свой 90-летний юбилей.

Инвентаризации объектов недвижимости в нашей стране всегда придавалось особое значение. Поэтому 21 мая 1927 года на экономическом совещании при совете труда и обороны РСФСР было принято постановление «Об инвентаризации имущества местных Советов». Оно предполагало создание особой структуры в системе коммунальных органов — бюро технической инвентаризации (БТИ).

В Хакасии первым открылось Абаканское бюро технической инвентаризации. Это произошло в 1937 году. Сначала сотрудники организации ездили с замерами по всей автономной области. Лишь в 1985 году стали появляться районные филиалы, первый — в Таштыпе. К 2003 году БТИ превратилось в мощное разветвлённое предприятие — ГУП РХ «Управление технической инвентаризации».

В наши дни служба продолжает работать и развиваться. В сферу её деятельности входят инвентаризация жилых и нежилых объектов недвижимости; геодезические работы; архитектурно-строительное проектирование; кадастровые работы; оформление недвижимости; юридические услуги.

— Расширение рынка недвижимости привело к тому, что полномочия БТИ умножились. Его специалисты занимаются посредническими услугами при оформлении и передаче права собственности на недвижимость, предоставлением юридических консультаций, составлением проектно-сметной документации, межеванием земельных участков. Кадастровые инженеры оказывают комплексные услуги населению. Они могут оформить документы на недвижимость с нуля, помочь разобраться в хитросплетениях российского законодательства, — подчеркнула руководитель управления технической инвентаризации Хакасии Людмила Петрухина.

Ежегодно в управление технической инвентаризации обращается более 10 000 граждан и юридических лиц. Все они получают высококлассное обслуживание, ведь работа налажена с учётом всех современных требований. В управлении действует удобная система работы с клиентами, позволяющая подать документы по месту жительства (местонахождению) граждан (юридических лиц), независимо от месторасположения интересующего объекта недвижимости.

Пункты приёма заявок на услуги УТИ организованы во всех районах республики. В распоряжении специалистов обширная материально-техническая база, хорошее компьютерное обеспечение и бесценный капитал — многолетний опыт работы. Сотрудники стараются находить индивидуальный подход к каждому посетителю, предлагают гибкую систему скидок льготным категориям граждан.

Руководитель УТИ Хакасии Людмила Петрухина поздравила весь коллектив с юбилеем:

— Хочется от всей души поздравить весь коллектив нашей организации. Ваш самоотверженный труд заслуживает самой высокой оценки, ведь сбором, систематизацией и выдачей документов всегда занимались и сегодня занимаются самые опытные, трудолюбивые и ответственные сотрудники. Желаю всем сотрудникам управления технической инвентаризации крепкого здоровья, профессиональных успехов, стабильных и высоких достижений и, конечно, благополучия вам и вашим семьям!

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