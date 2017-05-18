Полицейские Хакасии раскрыли кражу более семи тонн экспортного угля

Четверо жителей Междуреченска разгрузили твердое топливо из полувагонов.

Мужчины обчистили грузовой состав на станции Чульжан, расположенной в поселке Камешок Кемеровской области. Уголь злоумышленники скинули на землю. Однако довести преступный умысел до конца им не удалось. Похитителей задержали сотрудники транспортной полиции. В ходе проверки установлено, что одна пара скинула более пяти тонн, вторая – более двух. Общая сумма ущерба составила 35 тысяч рублей. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в абаканском ЛО МВД.

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