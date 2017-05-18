Районы Хакасии получили в подарок воздуходувки

Сегодня исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии Владимир Крафт вручил представителям районных администраций и города Сорска современные воздуходувные устройства-распылители.

Оборудование с говорящим названием «Штиль» предназначено для тушения низовых пожаров и степных палов травы.

Как рассказал начальник управления по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Республики Хакасия Николай Старков, средства на приобретение переносных аппаратов выделили спонсоры, переговоры с угольной компанией «СУЭК» взяло на себя правительство Хакасии. Стоимость одного устройства — 39 тысяч рублей. По две установки получили Орджоникидзевский и Усть-Абаканский районы, где самые большие территории. В Сорск, Ширинский, Таштыпский, Боградский, Бейский, Алтайский, Аскизский районы поступили на баланс администраций по одной воздуходувке.

— Опыт работы с подобными аппаратами у добровольных помощников пожарных в наших поселениях наработан, — рассказал корреспондентам «Хакасии» заместитель главы администрации Аскизского района Николай Асочаков. — Семь лет назад по линии МЧС мы получили большую партию аналогичных устройств. Все они до сих пор в отличном состоянии. Девять из них находятся в поселениях, где нет профессиональных пожарных частей. Один аппарат держим в резерве в администрации района. Новая воздуходувка также будет помещена на спецсклад, где хранится необходимое для тушения пожаров и ликвидации последствий ЧС оборудование и инструментарий — бензопилы, воздуходувные устройства, термоса и многое другое. В случае экстренной ситуации, для усиления пожарной команды мы всё это задействуем. Роль координатора по сбору и передаче информации возложена на единую диспетчерскую службу, размещённую в здании районной администрации.

— Сложно управляться с такими аппаратами?

— Нет. Устройства очень просты в управлении, работают по принципу бензопилы. Обучиться можно в течение часа. Единственный их минус — при полной заправке вес составляет 25 — 30 килограммов. Поэтому воздуходувкой управлять может физически крепкий мужчина весом не менее 60 килограммов.

У воздуходувки-распылителя есть двигатель, поверх которого располагается пластиковый ранец с 18-литровой ёмкостью для воды. К двигателю подсоединён раструб. Видели фильм «Охотники за приведениями?». Вот примерно так выглядит в работе этот аппарат, распыляющий воду. Между прочим, есть воздуходувные устройства без воды, эффект от них гораздо меньший, проверено на практике. Но во время пожара используем для ликвидации палов травы даже мётлы. Во всех 14 поселениях Аскизского района у нас созданы добровольные пожарные дружины, которые имея достаточный опыт в борьбе с низовыми возгораниями смогут применить свои знания на практике.

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