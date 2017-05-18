Сборная России – в полуфинале

Сегодня в рамках ¼ финала чемпионата мира по хоккею с шайбой наши хоккеисты обыграли команду Чехии.

Хорошую заявку на победу россияне сделали в первом периоде. Первую шайбу на 9-й минуте забросил Дмитрий Орлов, вторую на 14-й – Никита Кучеров, реализовавший большинство.

Весь второй период подопечные Олега Знарка контролировали ход встречи, однако увеличить разрыв в счёте не получилось. Развязка наступила на 54-й минуте, когда Артемий Панарин не упустил возможности отличиться. 3:0 – и сборная России отправляется в полуфинал. Её соперником станет либо команда Канады, либо сборная Германии.

Во второй четвертьфинальной игре хоккеисты США сенсационно уступили представителям Финляндии (0:2), которые чудом попали в стадию плей-офф. Им предстоит сыграть с победителем пары Швеция – Швейцария.

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