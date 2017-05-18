СМИ: На развитие сил общего назначения выделят рекордные средства

Власти России в рамках госпрограммы вооружения на 2018-2025 годы уделят повышенное внимание силам общего назначения и могут потратить на перевооружение до четверти всех заложенных в ГПВ средств.

В среду президент Владимир Путин обсудил с руководством Минобороны и директорами оборонных предприятий перспективы развития сухопутных и воздушно-десантных войск при формировании государственной программы вооружения (ГПВ) на 2018-2025 годы.Действующую сейчас ГПВ 2011-2020 годов, объем которой по линии Минобороны превысил рекордные 19 трлн рублей, приняли в декабре 2010 года.

Теперь, по словам высокопоставленного источника «Коммерсанта» в военном ведомстве, в ГПВ 2018-2025 на силы общего назначения будет выделено до четверти всех средств, что позволит исправить перекос ее предшественницы. По данным газеты «Ведомости», общий объем новой ГПВ будет утвержден на уровне 17 трлн рублей

Деньги пойдут в первую очередь на закупки войсковых систем ПВО (в том числе в рамках ОКР «Стандарт»), танков Т-90 и Т-14 «Армата», бронемашин пехоты «Курганец-25» и бронетранспортеров «Бумеранг». Упор будет также сделан на адаптацию вооружений для арктических территорий: в частности, речь пойдет о зенитной ракетной системе С-300В4 и зенитном ракетном комплексе «Тор-М2».

По некоторым данным, в рамках новой ГПВ будут закупаться также уже стоящие на вооружении образцы и продолжится совершенствование системы управления войсками тактического звена.

Ныне действующая госпрограмма вооружений рассчитана до 2020 года. В сентябре 2016 года Путин поручил обеспечить преемственность существующей госпрограммы и ГПВ на 2018-2025 годы.

В апреле министр обороны Сергей Шойгу заявил, что основные усилия при реализации новой ГПВ будут направлены на создание объектов для размещения группировки сил и средств ядерного сдерживания наземного, морского и воздушного базирования.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







