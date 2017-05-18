Снятие порчи с помощью носка обошлось абаканской пенсионерке в 100 тысяч рублей

Сейчас полицейские разыскивают мошенниц, разыгравших 15 мая спектакль во дворе дома по улице Пирятинская.

Незнакомка сказала 77-летней женщине, что та прихрамывает из-за порчи. В этот момент к ряженой ясновидящей подошла якобы клиентка и поблагодарила за исцеление ребёнка. Пенсионерка тоже согласилась на ритуал. Она, по совету мошенницы, положила в носок 103 тысячи рублей и два золотых кольца, оставила вещь на лавочке. Псевдо-ясновидящая колдуя над носком, подменила его и положила тот, что был набит бумагой, под одежду пенсионерке. Затем мошенница велела носить носок до полуночи. Заподозрив подвох, бабушка обратилась в полицию.

Правоохранители разыскивают двух подозреваемых. Обеим на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, европейского типа лица, рос около 160 сантиметров. Одна из них русоволосая, была одета в светлую блузку, чёрные брюки, чёрные босоножки, при себе имела сумочку синего цвета. Другая - черноволосая, одета в чёрные блузку и брюки, сообщили в УМВД России по Абакану.

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