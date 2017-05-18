Сотрудников Спецсвязи отстранили после инцидента на дороге во Владивостоке

Члены экипажа автомобиля Спецсвязи в Приморье временно отстранены из-за проверки после инцидента на дороге во Владивостоке, сообщает Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи".

Ранее Росгвардия сообщала, что установит законность действия работников Спецсвязи ФСО РФ после появившегося видео, на котором они угрожают оружием водителю во Владивостоке. Проверку также начала краевые прокуратура и УМВД.

"В отношении правомерности действий экипажа управления специальной связи по Приморскому краю проводится служебная проверка, на время которой члены экипажа временно отстранены от исполнения служебных обязанностей", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что автомобиль опасно маневрировал перед машиной спецсвязи, а потом полностью заблокировал его движение на восемь минут. Действия водителя были расценены экипажем спецсвязи как "попытка провокации с целью остановки бронеавтомобиля и дальнейшего нападения".

"Оружие экипажем спецсвязи не применялось, перевозимые ценные отправления в сохранности доставлены по назначению", — сообщает ФГУП.

По факту происшествия региональным управлением специальной связи поданы заявления в УМВД и УГИБДД УМВД по Приморскому краю. О случившемся также проинформировано УФСБ по Приморскому краю.

РИА-НОВОСТИ

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