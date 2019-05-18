Стали известны ужасные подробности последних часов жизни актера Марьянова



Стали известны ужасные подробности последних часов жизни российского актера Дмитрия Марьянова, погибшего в реабилитационном центре в Подмосковье.

По данным СК РФ, Марьянов скончался в результате сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. В центре «Феникс» он провел меньше недели. При этом там не было людей с медицинским образованием, поэтому когда артисту стало плохо, ему не оказали надлежащую помощь.

Вместо этого работники центра пытались связаться с директором Оксаной Богдановой. Они звонили ей не меньше 10 раз, сообщили, что Дмитрий в тяжелом состоянии, ему нужно в больницу.

Таким образом, женщина знала, что актер находится в опасном для его жизни и здоровья состоянии, но запретила вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра.

В СК подчеркнули, что директор центра также приказала ввести Марьянову внутримышечно галоперидол и феназепам, хотя колоть такие препараты могут только в больницах и только по назначению лечащего врача.

В итоге другой пациент центра, видя, как мучается Марьянов, вызвал скорую. Актера привезли в больницу, где была констатирована его смерть. В настоящее время директору центра «Феникс» предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как сообщала ранее НСН, актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года. Его похоронили на Химкинском кладбище.

Отметим, что директор центра «Феникс» ранее уверяла, что актер не проходил медикаментозное лечение, якобы с ним работали только психологи. При этом по словам одного из пациентов центра, Марьянова просто «пичкали» лекарствами, пишет «Свободная пресса».



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